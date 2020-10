Razvan Lucescu, increzator inaintea partidei cu Islanda: "Eu am convingerea ca echipa nationala va castiga meciul!"

Islanda - Romania va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, joi, 8 octombrie de la 21:45.

Razvan Lucescu considera ca Mirel Radoi a adus entuziasm la echipa nationala, iar acest lucru ne poate aduce victoria cu islandezii. De asemenea, antrenorul lui Al-Hilal a declarat ca pauza cauzata de coronavirus a afectat echipa Islandei, care nu poate poate reveni in ritmul ei obisnuit.

"In primavara ii vedeam favoriti pe islandezi, acum vad echipa nationala favorita. Islanda avea o experienta a ultimilor ani cu succes, un grup compact, obisnuit sa fie destul de des impreuna. Fotbalul s-a oprit, s-au oprit si ei. Mai greu pot relua, jocul lor nu e bazat pe o calitate tehnica deosebita, este bazat pe organizare, disciplina de joc, aparare si iesiri pe contraatac. In schimb, echipa nationala a gasit un entuziasm foarte mare cu Mirel. Noi am avut intotdeauna jucatori talentati, altele sunt problemele fotbalului romanesc. Un antrenor care aduce entuziasm reuseste repede sa inchege o echipa care sa poata invinge Islanda. Eu am convingerea ca echipa nationala va castiga meciul cu Islanda", a declarat Razvan Lucescu.