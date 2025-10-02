Mircea Lucescu (80 de ani) a făcut o promisiune foarte ciudată, luna trecută, când a prefațat meciul România – Austria. Din păcate pentru el, la ce s-a întâmplat, între timp, va fi și mai greu ca selecționerul să-și țină promisiunea.

Sport.ro a arătat aici cum doi jucători ai naționalei sunt, în continuare, fără contract. Un alt om pe care ar fi vrut să se bazeze „Il Luce“ e într-o situație dezolantă în fotbalul asiatic. În fine, ca și cum aceste probleme nu erau deja suficient de mari, acum s-a „rupt“ și căpitanul Nicolae Stanciu.

Mircea Lucescu, emoții mari din cauza lui Stanciu

În weekend, mijlocașul de 32 de ani a fost trimis pe teren din minutul 68, în meciul Genoa – Lazio (0-3). Din păcate, în cele peste 20 de minute, cât a fost pe gazon, Stanciu s-a accidentat. Și acum riscă să rateze duelul cu Austria de peste zece zile.

„E o situație delicată cu Stanciu. El acuza deja niște dureri, înainte de meciul cu Lazio și, după ce a fost trimis pe teren, situația lui s-a înrăutățit. Nu vreau să cauzez panică, dar Stanciu trebuie să facă o radiografie și abia apoi vom afla gravitatea situației“, a spus Mircea Lucescu, în presa italiană.

Meciul România – Austria (12 octombrie, ora 21.45) e ultima șansă a tricolorilor de a rămâne în cursa calificării la Mondiale prin obținerea locului 1, în grupa H. Doar câștigătoarea seriei are asigurată prezența la turneul final din Canada, Mexic și SUA. Dacă vor rata locul 1, atunci tricolorii mai au o șansă, prin barajul pe ruta de Nations League, în martie 2026.

