Se spune că fotbalul e frumos și pentru că e imprevizibil. Pornind de aici, e clar că niciun meci nu e dinainte câștigat (sau pierdut!). De aceea, garanțiile lipsesc în „sportul-rege“.

Mircea Lucescu însă tocmai a reușit să facă o declarație prin care dă peste cap tot ce știam despre fotbal și despre sport, în general. Pentru că, după un an în care a pierdut 3 meciuri din 6, cu Bosnia (0-1), Austria (1-2) și Canada (0-3), selecționerul României a anunțat, răspicat, că vom învinge Austria pe 12 octombrie, pe Arena Națională, în următorul meci din preliminariile Mondialului din 2026.

„Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil! De asta nu s-a pus, în niciun moment, problema demisiei sau a demiterii, absolut deloc. Ce Dumnezeu? I-am mai bătut (n.r. – pe austrieci) cu 4-0! I-am mai bătut și la ei. Ei au un avantaj că au aceeași echipă de 4 ani“, a spus „Il Luce“.

Argumentul lui Lucescu te lasă fără cuvinte

Ca și cum prima parte a declarației pe care Mircea Lucescu a oferit-o pentru Fanatik nu era suficient de suprinzătoare, continuarea e cu adevărat bulversantă. Pentru că, în încercarea de explica de ce e sigur de victorie cu Austria la București, selecționerul a invocat un rezultat obținut, în trecut, o victorie cu 4-0.

Sport.ro a căutat în arhivă pentru a vedea când a avut loc acest succes categoric al României, în fața Austriei. Meciul la care Lucescu a făcut referire s-a jucat în... 1986! Adică, acum 39 de ani. Și a fost ultimul meci al lui Mircea Lucescu, în primul său mandat de selecționer, între 1981-1986.

Pe Stadionul din Ghencea, România a învins Austria cu 4-0, în preliminariile Euro 1988 prin golurile marcate de Iovan (2), Lăcătuș și Hagi. După acest meci, în ciuda victoriei, Lucescu a fost înlăturat din fruntea naționalei, decizie pe care a considerat-o o mare nedreptate și din cauza căreia, în mod repetat, a refuzat revenirea la prima reprezentativă. Asta până în august 2024, când a bătut palma cu Răzvan Burleanu.

România, o singură victorie cu Austria în ultimele șase partide

Bilanțul meciurilor România – Austria e echilibrat: 4 victorii tricolore, 5 remize, 4 victorii austriece. Ca de obicei însă, cifrele nu spun toată povestea. În ultimele șase partide, România are un singur succes cu Austria, după cum se poate vedea mai jos:

*Iunie 2025: Austria – România 2-1 (preliminarii CM 2026)

*Octombrie 2020: România – Austria 0-1 (Liga Națiunilor)

*Septembrie 2020: Austria – România 2-3 (Liga Națiunilor)

*Iunie 2012: Austria – România 0-0 (amical)

*Septembrie 2009: România – Austria 1-1 (preliminarii CM 2010)

*Aprilie 2009: Austria – România 2-1 (preliminarii CM 2010)

Așadar, la bilanțul nostru bun cu Austria au contribuit, în primul rând, rezultatele de dinainte de Revoluție. Ce s-a întâmplat atunci însă nu mai poate reprezenta, în mod normal, o garanție a succesului pentru ce urmează.

