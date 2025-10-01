Florinel Coman (27 de ani) a devenit new-entry pe o listă lungă și nedorită. Cea pe care sunt trecuți jucătorii români, care au părăsit campionatul intern pe cai mari, dar care au eșuat în străinătate.

Drama lui Coman e că, de când a părăsit țara, în august 2024, a „reușit“ să o dea în bară, nu la o echipă, ci la două! Din țări diferite, de pe continente diferite. Pentru că, mai întâi, a dezamăgit la Al-Gharafa, de i-a făcut pe arabi să-l dea, la Cagliari, sub forma de împrumut, în februarie 2025. Dar și aici românul s-a „lipit“ de banca de rezerve. Motiv pentru care a fost trimis înapoi, în Qatar, tot la Al-Gharafa unde, în continuare, e marginalizat.

Coman, ultima șansă de a-și salva locul în echipa națională

În Qatar, noul sezon fotbalistic a început la mijlocul lunii august. De atunci, Al-Gharafa a avut zece meciuri, în toate competițiile. Cifrele lui Coman? Dezolante: în opt partide a fost în lot, însă a și fost trimis pe teren, în doar patru rânduri, adunând 233 de minute și 2 goluri.

Cu acest bilanț, Coman ocupă locul 17 printre cei 32 de jucători folosiți de portughezul Pedro Martins, în acest sezon, într-un clasament realizat pe baza minutelor de joc. Doar niște anonimi din Qatar, stoperul jamaican Mason Holgate, plus alți stranieri de duzină din Yemen, Egipt și Siria au adunat mai puține minute decât Coman!

Confruntat cu această situație tare neplăcută, Florinel riscă acum să-și piardă locul în echipa națională. Încă o dată! Pentru că fostul star al FCSB-ului a ratat convocarea, luna trecută, pentru meciurile cu Canada (0-3) și cu Cipru (2-2).

Acum, selecționerul Mircea Lucescu l-a inclus pe Coman, în lotul lărgit al stranierilor pentru partidele cu Moldova (9 octombrie) și cu Austria (12 octombrie). Ceea ce nu înseamnă însă că Florinel va prinde și lotul final. De altfel, „Il Luce“ a mărturisit că l-a contactat pe Coman deja, după cum Sport.ro a scris aici.

Într-o tentativă de a mai aduna niște minute, la Al-Gharafa, pentru a-l convinge pe selecționer, Florinel mai are o singură șansă. Vorbim despre meciul de mâine din Cupa Qatar-ului: Al-Gharafa - Al-Khor (ora 20.00). E singura partidă pe care echipa românului o va mai juca, înainte de pauza internațională.

În cazul în care Coman va fi trimis pe teren, în acest meci, el poate spera că va prinde și convocarea la echipa națională. Perspectivele lui Florinel sunt chiar bune, având în vedere că, de obicei, Pedro Martins folosește jucătorii mai puțin utilizați, în cupă. Așadar, sunt șanse mari ca Florinel Coman să fie chiar titular, în partida de mâine.

