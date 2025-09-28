Denis Drăguș, atacantul numărul 1 al echipei naționale, s-a accidentat în meciul de campionat al echipei sale, Eyupspor, încheiat la egalitate, scor 0-0, cu Goztepe. Vârful de 26 de ani a părăsit terenul în minutul 85, în lacrimi, stârnind panică în tabăra "tricolorilor".



Prezența sa la meciul decisiv cu Austria, programat pe 12 octombrie, este acum sub un mare semn de întrebare.



Șumudică: "Dacă e afectat tendonul, stă cel puțin o lună"



Marius Șumudică, fost antrenor la Gaziantep, a oferit detalii despre starea atacantului și a prezentat un scenariu pesimist.



"El vrea să dea totul la fiecare meci, a făcut un sprint foarte lung, iar în luptă cu un adversar s-a dezechilibrat, a călcat tare în pământ și a simțit ceva în spate, pe bicepsul femural. Astăzi vom vedea exact tipul accidentării și cât este de grav. Dacă e afectat tendonul, stă cel puțin o lună", a spus Șumudică, potrivit Fanatik.



Tehnicianul a adăugat că există și o speranță, legată de celebra Marijana Kovacevic, medicul sârb renumit pentru recuperările rapide. "Dacă nu e afectat tendonul, cu siguranță Marijana va interveni și în câteva zile îl va reface".



Denis Drăguș se afla pe lista preliminară a stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru următoarele două partide. Absența sa ar fi o pierdere majoră pentru selecționer, mai ales după ce atacantul a reușit o "dublă" în recentul meci din Cipru, încheiat 2-2.

