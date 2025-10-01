Doi fotbaliști români de națională, în continuare fără contracte! Unul e campion cu FCSB

Campania de transferuri s-a încheiat în Europa, dar o parte dintre jucătorii români care pot face oricând parte din lotul naționalei sunt liberi de contracte! Deși câțiva puteau prinde mutări importante, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat acorduri și poate nu vor găsi până la pauza de iarnă.

Printre cei care nu au contracte în acest moment se numără George Pușcaș, Daniel Popa, Marco Dulca sau Florin Niță. Doi dintre ei, Pușcaș și Niță, știu ce însemnă să fie parte din echipa națională, dar ceilalți doi nu au fost luați în calcule până acum.

George Pușcaș, evoluții bune în Turcia

Liber de contract, Pușcaș este în căutarea unui nou club, iar, în ultima perioadă, s-a vehiculat că atacantul român ar putea ajunge la cluburi precum Legia Varșovia sau Vitoria Guimaraes.

Zvonurile au venit după un singur an petrecut de Pușcaș în Turcia, la Bodrumspor, unde a avut un bilanț bun, cu 11 goluri marcate și 4 pase decisive. La plecare, atacantul a lăsat un mesaj în care a sugerat că și-ar fi dorit să joace mai mult.

Atacantul naționalei a refuzat să continue în eșalonul secund, deși mai avea un angajament valabil până în vara anului 2027.

Daniel Popa a impresionat și el în Turcia

Daniel Popa a ajuns sub formă de jucător liber de contract la Genclerbirligi, după ce în luna februarie a acestui an a rupt înțelegerea cu FCSB. El a semnat cu formația Genclerbirligi din liga a doua a Turciei și a făcut senzație.

Decizia despărțirii recente este surprinzătoare, având în vedere că Popa a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la promovarea lui Genclerbirligi în prima ligă. Altfel, Atacantul român a reușit 8 goluri în 16 partide jucate pentru formația din Turcia.

Pentru Daniel Popa a fost a doua experiență din străinătate. Fostul atacant de la Dinamo, Chindia Târgoviște, FC Botoșani sau U Cluj a mai evoluat pentru o perioadă scurtă în Coreea de Sud, la Daejeon Hana Citizen (martie - iunie 2022).

