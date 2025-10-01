Doi fotbaliști români de națională, în continuare fără contracte! Unul e campion cu FCSB

Campania de transferuri s-a încheiat în Europa, dar o parte dintre jucătorii români care pot face oricând parte din lotul naționalei sunt liberi de contracte! Deși câțiva puteau prinde mutări importante, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat acorduri și poate nu vor găsi până la pauza de iarnă.
Printre cei care nu au contracte în acest moment se numără George Pușcaș, Daniel Popa, Marco Dulca sau Florin Niță. Doi dintre ei, Pușcaș și Niță, știu ce însemnă să fie parte din echipa națională, dar ceilalți doi nu au fost luați în calcule până acum.
George Pușcaș, evoluții bune în Turcia
Liber de contract, Pușcaș este în căutarea unui nou club, iar, în ultima perioadă, s-a vehiculat că atacantul român ar putea ajunge la cluburi precum Legia Varșovia sau Vitoria Guimaraes.
Zvonurile au venit după un singur an petrecut de Pușcaș în Turcia, la Bodrumspor, unde a avut un bilanț bun, cu 11 goluri marcate și 4 pase decisive. La plecare, atacantul a lăsat un mesaj în care a sugerat că și-ar fi dorit să joace mai mult.
Atacantul naționalei a refuzat să continue în eșalonul secund, deși mai avea un angajament valabil până în vara anului 2027.
Daniel Popa a impresionat și el în Turcia
Daniel Popa a ajuns sub formă de jucător liber de contract la Genclerbirligi, după ce în luna februarie a acestui an a rupt înțelegerea cu FCSB. El a semnat cu formația Genclerbirligi din liga a doua a Turciei și a făcut senzație.
Decizia despărțirii recente este surprinzătoare, având în vedere că Popa a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la promovarea lui Genclerbirligi în prima ligă. Altfel, Atacantul român a reușit 8 goluri în 16 partide jucate pentru formația din Turcia.
Pentru Daniel Popa a fost a doua experiență din străinătate. Fostul atacant de la Dinamo, Chindia Târgoviște, FC Botoșani sau U Cluj a mai evoluat pentru o perioadă scurtă în Coreea de Sud, la Daejeon Hana Citizen (martie - iunie 2022).
Marco Dulca, final de aventură la NK Celje
Marco Dulca a fost jucătorul celor de la FCSB pentru doar șase luni, în perioada august 2022 – ianuarie 2023. În scurta perioadă petrecută alături de roș-albaștri, Dulca nu a scăpat de criticile lui Gigi Becali.
Dulca a jucat doar în 15 meciuri pentru gruparea patronată de Gigi Becali, de cele mai multe ori din postura de jucător de rezervă. Atunci Dulca a fost titular în acel meci cu Farul, dar Gigi Becali l-a scos din teren la pauză, iar, în locul său, l-a trimis pe teren pe Răzvan Oaidă.
În cei doi ani petrecuți la NK Celje, Marco Dulca a strâns 55 de meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, iar în prima stagiune a cucerit titlul de campion. În sezonul trecut, mijlocașul a ajuns cu formația slovenă până în sferturile de finală din Conference League, iar pe plan intern a cucerit Cupa.
Dulca și-a făcut junioratul la U Cluj și Swansea, iar ulterior a mai jucat în România pentru FC Viitorul, Chindia Târgoviște și FCSB.
Portarul Florin Niță se pregătește în București
În ultima perioadă, Florin Niță se pregătește individual în București și așteaptă un nou contract. Fostul internațional Florin Prunea spune că s-a întâlnit cu Niță, care i-a transmis că exclude o revenire în România. Niță a jucat ultima oară în România la FCSB, în perioada 2013-2018. Ulterior s-a transferat în Cehia, la Sparta Praga, care a plătit 1.350.000 de euro pentru serviciile sale.
Titular la EURO 2024, Niță a apărat poarta României și în campania din Liga Națiunilor, de toamna trecută. A mai apărut între buturi la duelul cu Bosnia (0-1) din preliminariile CM 2026, iar ulterior a fost trecut pe banca de rezerve sau nu a mai fost convocat.
Niță, care a împlinit în luna iulie vârsta de 38 de ani, a jucat în sezonul trecut la Damac, în Arabia Saudită. Veteranul dintre buturi este în continuare fără angajament și cel mai probabil așteaptă acum o nouă aventură, poate ultima din carieră.
Portarul are în palmares două titluri de campion, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii, iar ultimul meci oficial l-a jucat pe 26 mai, în Arabia Saudită, contra lui Al-Ittihad.