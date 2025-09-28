Cum a fost surprins Mircea Lucescu în tribune la FCSB - Oțelul, după o primă repriză la turație mică pe Arena Națională

Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 16 grade Celsius.

Foto: Captură TV

După ce sâmbătă seară a fost prezent la Ploiești, pe ”Ilie Oană”, la derby-ul dintre Rapid și Petrolul Ploiești, încheiat 1-0 în favoarea giuleștenilor, Mircea Lucescu și-a făcut apariția și în loja VIP de pe Arena Națională.

Selecționerul României a fost prezent la meciul lui FCSB cu Oțelul Galați alături de Ionel Gane și directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), Mihai Stoichiță.

Prima repriză din FCSB - Oțelul Galați a fost lipsită de ritm. Campioana României ne-a obișnuit deja în campionat cu meciuri numai bune de stat pe telefon.

Trupa lui Laslzo Balint, în schimb, a arătat mai multă ambiție și, dacă duelul continuă în aceeași manieră, sunt mari șanse ca în actul secund gălățenii să producă surpriza.

