LITUANIA - ROMANIA | S-a sacrificat dupa o greseala a lui Mitrita! Pierdere uriasa pentru Contra: nu va juca in meciul contra Serbiei

UPDATE: Pierdere uriasa pentru Contra. Chipciu a luat un cartonas galben in minutul 43 si va fi suspendat pentru meciul cu Serbia. Totul a pornit de la o greseala a lui Mitrita, iar Chipciu a fost nevoit sa faulteze pentru a opri o faza periculoasa de atac a lituanienilor.

Cosmin Contra are un parcurs aproape perfect pe banca nationalei. Selectionerul nu a pierdut niciun meci in Nations League si a inceput bine si partida cu Lituania.

Alexandru Chipciu a deschis scorul in minutul 12 (VIDEO AICI). Chipciu a ratat si prima mare ocazie a nationalei la Vilnius, in minutul 7. Chipciu a avut o prestatie foarte buna si in partida cu Serbia si pare a fi cel mai bun om al nationalei din mandatul lui Contra.

Chipciu are 39 de selectii si 5 goluri la echipa nationala.