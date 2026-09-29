Dublul campion mondial de Formula 1 Fernando Alonso va continua alături de Aston Martin pentru cel puţin încă un sezon, după ce echipa a anunţat marţi păstrarea actualei componenţe a piloţilor pentru anul 2027, scrie Reuters, citată de Agerpres.

Fernando Alonso își va continua cariera și după 46 de ani

Prelungirea contractului pilotului spaniol a pus capăt speculaţiilor imediate privind viitorul său şi înseamnă că cel mai vârstnic pilot activ din acest sport va continua să concureze şi după împlinirea vârstei de 46 de ani, în iulie anul viitor.

Lance Stroll, fiul proprietarului Lawrence Stroll, va continua să facă echipă cu Alonso pentru al cincilea an consecutiv.

Alonso: „Încă am viteza şi determinarea necesare pentru a concura la cel mai înalt nivel”

„Mi-am luat timpul necesar pentru a lua această decizie, dar cursele reprezintă viaţa şi pasiunea mea; ştiu că încă am viteza şi determinarea necesare pentru a concura la cel mai înalt nivel”, a declarat Alonso, într-un comunicat al echipei.

„Sunt angajat pe termen lung faţă de această echipă şi doresc să contribui la succesul nostru. Cred cu tărie în ceea ce construim: avem o conducere puternică, oameni şi parteneri incredibili, precum şi facilităţi de top”, a punctat spaniolul.

Alonso, care a câştigat titlurile mondiale cu Renault în 2005 şi 2006, s-a alăturat echipei Aston Martin în 2023, obţinând alături de aceasta opt clasări pe podium, dintre care două locuri secunde.

Totuşi, sezonul actual a fost dificil, echipa cu sediul la Silverstone confruntându-se cu o maşină şi o unitate de putere Honda necompetitive. Aceasta a acumulat doar trei puncte în 15 etape - toate obţinute de Alonso - şi ocupă locul 10 din 11 echipe.

Alonso îşi evaluase opţiunile, declarând în august că ar lua în considerare alte roluri în cadrul echipei, dacă s-ar considera că acest lucru aduce o valoare mai mare, însă avea în vedere şi alte provocări, precum Raliul Dakar sau o nouă încercare în cursa Indianapolis 500.

„Vârsta nu este o problemă. Contează doar motivaţia, plăcerea şi ceea ce mai rămâne de realizat”, a spus el.

Lawrence Stroll a afirmat că prezenţa a doi piloţi experimentaţi reprezintă un atu major pentru o echipă care aspiră la câştigarea titlului. „Suntem aici pentru a câştiga şi, deşi ne concentrăm pe termen scurt pe îmbunătăţirea performanţei, cred că dispunem de talentul de talie mondială necesar pentru a ne atinge obiectivele pe termen lung”, a declarat canadianul, al cărui fiu se află la Aston Martin din 2019, dar nu a câştigat încă nicio cursă.