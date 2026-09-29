Selecţionerul echipei de fotbal a Franţei, Zinedine Zidane, a lăudat „acţiunea excepţională” a lui Michael Olise, care a dus la marcarea golului victorios al „Les Bleus” în duelul cu Belgia (1-0) de la Bruxelles, luni, în Liga Naţiunilor, scrie AFP, citată de Agerpres.

Zinedine Zidane, impresionat de golul lui Michael Olise

Zidane s-a arătat încântat de acţiunea individuală a extremei lui Bayern Munchen, care a marcat în minutul 88, după un contraatac în care a plecat din jumătatea proprie, a trecut de mai mulți adversari și a marcat cu un şut plasat din marginea careului.

„Am urmărit cursa lui Michael, asta am simţit, că va începe driblingul. A produs o fază excepţională. Apoi am văzut mingea (n.r.- pe margine) şi am fost obligat să şutez în ea. Este ridicol”, a spus Zidane, care cuprins de euforia momentului pe marginea terenului a sprintat pe tuşă şi a lovit puternic o minge care se afla pe un suport lângă banca de rezerve, glumind apoi în faţa presei pe seama reacţiei sale spontane.

Zidane: „Cred în jucătorii mei”

Antrenorul, care a decis să facă nouă schimbări în primul „11” câștigător cu 1-0 în Turcia, vineri, în primul meci din Liga Naţiunilor, a lăudat, de asemenea, „grupul care se înţelege bine şi lucrează bine împreună”.

„Cred în jucătorii mei. Am jucători de înaltă calitate care se înţeleg bine. Am încredere în ei, iar ei răsplătesc această încredere. Pentru această fereastră internaţională a trebuit să folosesc toţi jucătorii. Am jucători la dispoziţie care sunt toţi foarte buni.

După aceea, depinde de mine să fac alegerile. Au arătat că toţi sunt dedicaţi. Ideea era să spunem că schimbăm jucătorii, dar că asta nu schimbă aspectul general la ceea ce vrem să vedem pe teren'', a adăugat Zidane.

Kylian Mbappe a lipsit de pe teren din cauza accidentării suferite în partida contra Turciei.