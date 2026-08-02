Lewandowski face spectacol în MLS!

Atacantul polonez Robert Lewandowski şi-a făcut debutul pe teren propriu cu o dublă în victoria lui Chicago Fire cu 2-1 asupra lui Charlotte FC, sâmbătă, într-o etapă din MLS în care Leo Messi a revenit la Inter Miami, iar francezul Antoine Griezmann nu a reuşit să marcheze în înfrângerea lui Orlando cu 3-2 în faţa lui Red Bulls, scrie EFE.

Un total de 32.183 de fani au umplut Soldier Field din Chicago pentru debutul lui Lewandowski pe teren propriu, iar fostul jucător al Barcelonei a răspuns cu o dublă superbă, în minutele 20 şi 68, după ce spaniolul Pep Biel (18) a deschis scorul pentru oaspeţi.

Inter Miami, cu Lionel Messi revenit în echipă, după pauza care a urmat Cupei Mondiale, a remizat acasă, 2-2, cu Columbus Crew. Inter a punctat prin Luis Suarez (16) şi Noah Allen (45+5), în timp ce oaspeţii au înscris prin Casemiro (43, autogol) şi spaniolul Brais Mendez (84).

Messi, rezervă, a intrat pe teren în minutul 52 al meciului, la scorul de 2-1 pentru Inter Miami, care ocupă locul secund în Conferinţa de Est cu 38 de puncte, în urma lui Nashville (40).

Confruntarea dintre liderii Conferinţei de Vest s-a încheiat la egalitate, 1-1, între Los Angeles FC şi Vancouver Whitecaps, care ocupă locurile fruntaşe cu câte 34 de puncte.

Orlando FC, echipa din care face parte francezul Antoine Griezmann, a pierdut în deplasare cu 3-2 în faţa echipei New York Red Bulls, într-un meci în care fostul atacant al lui Atletico Madrid nu a reuşit să marcheze, scrie Agerpres.