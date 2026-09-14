Robert Lewandowski, pe teren contra României? Boniek pune presiune: "Să ne spună clar!"

Robert Lewandowski, pe teren contra României? Boniek pune presiune: &quot;Să ne spună clar!&quot; Nations League
SPORT.RO
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Viitorul lui Robert Lewandowski la naționala Poloniei este incert. Legendarul atacant a împlinit 38 de ani în august, iar până acum nu a făcut un anunț clar despre ceea ce plănuiește.

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Robert LewandowskiPoloniaEchipa NationalaLiga Natiunilor
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Plecat de la Barcelona în vară și ajuns în MLS, la Chicago Fire, Lewandowski părea ca și retras de la naționala Poloniei la finalul lunii martie, după ce a pierdut finala barajului pentru Cupa Mondială împotriva Suediei, scor 2-3.

Polonezii nu știu sigur dacă Lewandowski va mai juca pentru echipa națională

La momentul respectiv, Lewandowski posta pe rețelele sociale melodia "Time to Say Goodbye", un indiciu că își pregătește retragerea din națională. Cu toate acestea, atacantul a mai cerut timp de gândire și a apărut din nou în tricoul Poloniei la amicalele cu Ucraina și Nigeria, disputate la începutul verii.

Oficialii Federației Poloneze de Fotbal s-au arătat optimiști în ultima perioadă că Lewandowski va mai juca la națională măcar în Liga Națiunilor și în preliminariile EURO 2028, însă din partea fotbalistului de la Chicago Fire nu a venit un anunț ferm.

Boniek îi cere lui Lewandowski să clarifice situația. Polonia - România se joacă pe 2 octombrie

Cu patru zile înaintea ca Polonia să anunțe lotul pentru Liga Națiunilor, legendarul Zbigniew Boniek (70 de ani), fost președinte al Federației Poloneze, îi cere lui Lewandowski să facă lumină în acest caz.

"Astăzi mă aștept la o declarație despre cum își vede el viitorul la echipa națională. Vrea să joace până la 40 de ani? Dacă vorbim despre Campionatul European, atunci va avea 40 de ani. Aștept o decizie clară în această privință. 

Robert este una dintre cele mai importante piese ale acestei echipe. Totul se învârte în jurul lui. Dacă întregul proiect se bazează pe cineva care are dorință, capacitate fizică și este pregătit fotbalistic pentru acest proiect, atunci e bine. Dacă însă ar fi vorba doar despre a veni și a pleca de la cantonament, asta ar putea avea un impact negativ atât asupra lui Robert, cât și asupra naționalei Poloniei

Din punctul meu de vedere, Robert poate juca atât timp cât își dorește, dar aș vrea ca lucrurile să fie clare", a spus Boniek, potrivit Interia.

În Liga Națiunilor, Polonia se află în grupă cu România, Bosnia și Suedia. Tricolorii vor juca la Varșovia pe 2 octombrie, iar pe 14 noiembrie este programat meciul de la București dintre cele două.

  • 167 de meciuri și 89 de goluri are Lewandowski la naționala Poloniei.
  • 7 goluri a înscris Lewandowski în 14 meciuri la Chicago Fire.

Programul României din Liga Națiunilor

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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