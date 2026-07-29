Atacantul polonez a avut pe masă o ofertă uriașă din Arabia Saudită, însă a ales să spună „nu”, preferând să continue la Barcelona, înainte de a ajunge ulterior în MLS.

Pini Zahavi, impresarul atacantului, a dezvăluit că unul dintre cluburile importante din Saudi Pro League i-a propus lui Lewandowski un contract impresionant, în valoare totală de 200 de milioane de euro.

Ar fi încasat 100 de milioane de euro pe sezon!

Potrivit lui Pini Zahavi, oferta prevedea un contract pe doi ani și un salariu de 100 de milioane de euro pe sezon, însă atacantul a renunțat la mutare dintr-un motiv surprinzător.

„Este adevărat, Robert a vrut să meargă în Arabia Saudită. Știam și noi că acolo ne așteaptă foarte mulți bani. Oferta era de două sezoane și 200 de milioane de euro.

Totuși, Barcelona nu i-a mai putut garanta un loc de titular. Pentru Robert, acest lucru era mai important decât banii. Deco și Hansi Flick aveau o altă viziune asupra viitorului său, iar din acel moment am început să analizăm și alte variante”, a declarat Pini Zahavi pentru WP SportoweFakty.

De-a lungul carierei, Robert Lewandowski a cucerit 14 titluri de campion în Polonia, Germania și Spania, iar în 2020 a câștigat UEFA Champions League alături de Bayern Munchen.

În tricoul naționalei Poloniei a adunat 167 de selecții și a înscris 89 de goluri, fiind de departe cel mai important marcator din istoria reprezentativei.

După experiențele din Polonia, Borussia Dortmund, Bayern Munchen și Barcelona, Lewandowski a ales să își continue cariera în Statele Unite.