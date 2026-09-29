De numele fotbalistului Gheorghe Hagi s-au legat cele mai mari rezultatele din istoria naționalei, totul culminând cu accederea în sferturile Mondialului din 1994. Din păcate, când vorbim despre antrenorul cu același nume, bornele negre ies în evidență. Și se tot înmulțesc!

La primul său mandat de selecționer, în 2001, la foarte scurt timp după retragerea sa din activitate, ca jucător, Hagi a avut un bilanț dezolant: 4 meciuri, 1 victorie, 2 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 5-4. Cu aceste cifre, România a ratat prezența la Mondialul din 2002, deși la baraj am dat de cea mai slabă adversară posibilă, Slovenia, și am jucat meciul decisiv, adică returul, pe teren propriu. În plus, din lotul de atunci al tricolorilor au făcut parte nume „grele“, precum Lobonț, Chivu, Gică Popescu, Cosmin Contra, Dorinel Munteanu, Sabău, Mutu, Marius Niculae și Adrian Ilie!

Degeaba însă. Deși a avut la dispoziție un lot stelar, când facem comparația cu situația actuală a naționalei, Hagi a dat-o în bară. Și, în următorii 25 de ani, susținătorii săi au bătut moneda pe ghinion și pe lipsa de experiență a tânărului selecționer Gheorghe Hagi. Ce vedem acum însă, în acest al doilea mandat, demontează aceste opinii.

Hagi a „reușit“ să aibă cifre mai slabe în al doilea mandat!

În acest moment, poate fi făcută o comparație între cele două mandate ale lui Hagi, la prima reprezentativă. Pentru că partida de luni cu Bosnia (2-4) a fost meciul cu numărul patru pentru actualul selecționer după reinstalarea sa în funcție.

Din păcate pentru Hagi, el a „reușit“ să aibă cifre mai slabe acum, la 25 de ani după revenirea sa pe banca tricolorilor: 1 victorie, 1 egal, 2 înfrângeri, golaveraj 6-8.

Practic, în cele două mandate sale de selecționer, Hagi a câștigat două meciuri din opt (!), având un procentaj al victoriilor de 25%.

Hagi, bilanț catastrofal și la meciurile internaționale jucate cu Viitorul / Farul

Cei care au cerut insistent readucerea lui Hagi pe banca naționalei, au bătut moneda pe rezultatele sale cu Viitorul / Farul. Într-adevăr, la gruparea unde a fost factotum, Hagi a avut rezultate remarcabile, dar toate pe plan intern. Concret, a cucerit două titluri (2016-2017 și 2022-2023), Cupa României (2018-2019) și Supercupa (2019).

Din păcate pentru Hagi, rezultatele sale internaționale, cu Viitorul / Farul, au fost catastrofale. De câte ori a participat în competițiile UEFA, Hagi a adunat niște eșecuri monumentale. Iată cifrele sale în preliminariile competițiilor UEFA: 14 meciuri, 4 victorii, 3 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj: 13-31.

Cu un asemenea bilanț, Viitorul / Farul a fost eliminată de echipe precum APOEL (Cipru) și Sheriff Tiraspol (Republica Moldova).