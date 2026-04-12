Partida se dispută în deplasare și poate fi urmărită în direct pe platforma VOYO, dar și în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Competiția reunește națiunile deja calificate la turneul final al Campionatului European, iar duelul de la ora 19:00 poate decide configurația finală a grupei.

Înaintea confruntării, România ocupă locul #2, cu șase puncte după cinci meciuri și un golaveraj pozitiv de +2. Polonia se află pe poziția a treia, cu patru puncte și un golaveraj de -7.

Pentru a prinde Final Four-ul, România are mai multe variante la îndemână, printre care victorie, egal sau chiar o înfrângere la mai puțin de 5 goluri diferență.

În meciul tur, disputat la Craiova, România s-a impus cu 34–29.