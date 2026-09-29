„Nu mi-a plăcut deloc!” Liță Dumitru nu are milă de echipa națională după 2-4 cu Bosnia

„Nu mi-a plăcut deloc!” Liță Dumitru nu are milă de echipa națională după 2-4 cu Bosnia Nationala
SPORT.RO
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Liță Dumitru a criticat jocul prestat de echipa națională în duelul cu Bosnia.

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Lita DumitruGica HagiRomaniabosnia
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Liță Dumitru nu are milă de echipa națională după 2-4 cu Bosnia

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Întrebat despre meci, Liță Dumitru a transmis că nu i-a plăcut deloc. Fostul internațional susține că jucătorii români nu sunt la un nivel ridicat, iar doar inspirația lui Gică Hagi ar putea aduce rezultate.

„Meciul nu mi-a plăcut deloc. Chiar dacă am pierdut cu o echipă și cu jucători tineri, ne-au dat o lecție de fotbal. Eu cred că jucătorii pe care îi avem la dispoziție nu pot face față fotbalului. Nu sunt de excepție, nu joacă titulari, ei mereu joacă cum au jucat ieri, asta pot ei să facă. Gică Hagi e singurul care poate să facă ceva, dar trebuie să ia măsuri radicale. Asta am văzut eu la echipa națională.

Viteza cu care s-a jucat a fost mai mică decât a celorlalți. Așa a fost și cu Suedia, nu ai ce să faci. Chiar și Bîrligea și Cicâldău sunt la fel ca restul, nu contează că au dat gol. Felul jucătorilor din lot de a se exprima e diferit. Vă spun, în următoarele meciuri nu putem scoate ceva, trebuia să ia alți jucători, dar nu are de unde, asta e problema. Suntem mai înceți ca restul, și nu doar în mișcări, ci și în gândire”, a spus Liță Dumitru, conform GSP.

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Echipele de start din România - Bosnia

România: Ionuț Radu - Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat - Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru - Nicolae Stanciu - Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.

Rezerve: Hindrich, Cojocaru, Strata, Ghiță, Băluță, Tănase, Cicâldău, Munteanu, Borza, Cîrjan, Matei, Moruțan.

Bosnia: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Gigovic, Mahmic, Basic - Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic.

Rezerve: Jurkas, Hamzic, Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukic, Sunjic, Hasic, Radeljic.

Desfășurarea evenimentelor din România - Bosnia 2-4

Gică Hagi a oferit surprize mari în partida de pe Arena Națională. Doar doi jucători au rezistat din primul „11” din primul duel, cel cu Suedia, scor 2-1 pentru nordici.

Așteptările pentru partida cu Bosnia erau mari, în condițiile în care „tricolorii” voiau revanșa pentru cele două partide pierdute în preliminariile pentru Mondialul trecut.

Din nefericire pentru suporteri, adversara „tricolorilor” avea deja 0-2 în minutul 19, Gigovic și Muharemovic punctând de două ori în decurs de doar 7 minute.

Elevii lui Gică Hagi au replicat rapid. Lisav Eissat a centrat perfect din banda stângă, iar Daniel Bîrligea a punctat cu capul, spre fericirea tuturor privitorilor din spatele televizoarelor.

Bosnia a mai marcat încă o dată până în pauză, prin Tabakovic, în minutul 40. Deși Gică Hagi a efectuat două schimbări după primul act, adversara a fost prima care a punctat.

Mai exact, Ermin Mahmic a sărit nemarcat în careu și l-a învins pe Ionuț Radu cu o lovitură de cap, în minutul 55. Aflată în avantaj la o distanță de trei goluri, Bosnia va pleca, cel mai probabil, cu toate punctele la finalul duelului de pe Arena Națională.

Cicâldău a redus din diferență 7 minute mai târziu, când a expediat frumos din afara careului. Bîrligea a mai punctat în minutul 89, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid. În urma celor două meciuri din UEFA Nations League, România se află pe locul 4, cu 0 puncte acumulate și un golaveraj de -3.

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