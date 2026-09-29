„Nu mi-a plăcut deloc!” Liță Dumitru nu are milă de echipa națională după 2-4 cu Bosnia

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Liță Dumitru nu are milă de echipa națională după 2-4 cu Bosnia

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Întrebat despre meci, Liță Dumitru a transmis că nu i-a plăcut deloc. Fostul internațional susține că jucătorii români nu sunt la un nivel ridicat, iar doar inspirația lui Gică Hagi ar putea aduce rezultate.

„Meciul nu mi-a plăcut deloc. Chiar dacă am pierdut cu o echipă și cu jucători tineri, ne-au dat o lecție de fotbal. Eu cred că jucătorii pe care îi avem la dispoziție nu pot face față fotbalului. Nu sunt de excepție, nu joacă titulari, ei mereu joacă cum au jucat ieri, asta pot ei să facă. Gică Hagi e singurul care poate să facă ceva, dar trebuie să ia măsuri radicale. Asta am văzut eu la echipa națională.

Viteza cu care s-a jucat a fost mai mică decât a celorlalți. Așa a fost și cu Suedia, nu ai ce să faci. Chiar și Bîrligea și Cicâldău sunt la fel ca restul, nu contează că au dat gol. Felul jucătorilor din lot de a se exprima e diferit. Vă spun, în următoarele meciuri nu putem scoate ceva, trebuia să ia alți jucători, dar nu are de unde, asta e problema. Suntem mai înceți ca restul, și nu doar în mișcări, ci și în gândire”, a spus Liță Dumitru, conform GSP.