"L-am gasit pe Gica Popescu consilier onorific! Mi-a zis ca e un fel de CEO pentru Euro!" Premierul Orban a anuntat ce se intampla cu Popescu dupa demiterea lui Dancila

Proiectul Euro 2020 merge mai departe cu Gica Popescu sef.

Premierul Orban il va pastra pe fostul capitan al nationalei in schema guvernamentala, desi acesta fusese adus in functia de consilier de administratia PSD.

"M-am intalnit ieri cu Gica Popescu, l-am gasit consilier onorific al primului ministru. Mi-a explicat cu ce se ocupa, e un fel de CEO pe implementarea proiectelor necesare pentru Campionatul European. Am luat decizia de a continua colaborarea cu Gica Popescu, nu are culoare politica, s-a implicat in proiectul asta, trebuia sa fie cineva care venea putin din exteriorul administratiei. Am ramas foarte mult surprins, a inceput sa cunoasta foarte multe chestiuni despre contractare, despre stadiu al lucrarilor, ca atare vom continua colaborarea. Sunt convins ca impreuna cu Ministrul Tineretului si Sportului vom pregati toate lucrurile pentru Campionatul European", a spus Orban.