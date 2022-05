Un fost premier al României cere ca FCSB să fie lăsată să joace pe Ghencea: ”E singura decizie corectă”

Fostul premier spune că FCSB ar trebui să joace pe arena celor de la CSA Steaua. Recent, Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei, a spus că FCSB a trimis o cerere oficială, ”cu executori judecătorești”, pentru a juca pe Ghencea și este dispusă să plătească ”dublu” față de suma pe care echipa lui Becali o plătea pentru închirierea Arenei Naționale.

”Pe 27 noiembrie 2020 am participat, în calitate de premier, la evenimentul de finalizare și recepție a lucrărilor de construcție a stadionului Steaua. Un stadion modern, cu o capacitate de peste 31.000 de locuri, care a costat 96 de milioane de euro și a fost finanțat din bugetul de stat.

Proiectul s-a derulat prin Compania Națională de Investiții, iar lucrările de construcție au fost realizate de o asociere de firme românești, formată din Construcții Erbașu S.A., Concelex S.R.L. și Terra Gaz Construct S.R.L.

Decizia de construire a patru stadioane noi (Steaua, Dinamo, Rapid și Arcul de Triumf) a fost luată în 2016, de guvernul Cioloș, în cadrul acțiunilor de pregătire a găzduirii de către România a patru partide de la Campionatul European de fotbal.

Ludovic Orban cere ca FCSB să fie lăsată pe Ghencea: ”Decizia corectă nu poate fi decât una singură”

Ministru al Dezvoltării în guvernul Cioloș nu era nimeni altul decât actualul Ministru al Apărării Naționale, Vasile Dîncu. Dîncu este cel care a făcut primul anunțul privind modernizarea celor patru stadioane în iunie 2016, costurile urmând a fi finanțate din bugetul de stat.

Nu pot să înțeleg de ce Ministerul Apărării și conducerea CSA Steaua refuză să închirieze stadionul Steaua pentru meciul FCSB - CFR Cluj. Clubul Armatei nu este proprietar, ci doar administrator al stadionului, care este în proprietatea statului.

Ca administrator, conducerea CSA Steaua ar trebui să aibă obligația de a căuta ea evenimente pe care să le găzduiască și care să aducă venituri. Un meci ca acesta, practic o finală a campionatului, s-ar juca cu casa închisă. Ar fi un spectacol la care au dreptul să participe susținătorii celor două echipe în condițiile foarte bune oferite de stadion.

Conducerea CSA Steaua a mai refuzat o dată organizarea unui meci al FCSB, cel cu Academica Clinceni, apelând la o șmecherie de doi bani, mutarea unui meci de rugby Steaua - U Cluj de la Cluj la București pentru a invoca faptul că stadionul nu este liber. Încasările la acel meci au fost ridicole, de sub 500 de lei. Acum, clubul Armatei nu mai are la dispoziție nici măcar un astfel de pretext.

Înțeleg rivalitatea sportivă dintre CSA Steaua și FCSB. Dar nici asta nu poate să stea în picioare ca explicație pentru refuz. Cele două echipe nu sunt în competiție directă. Echipa de fotbal a CSA Steaua nu are voie să joace în liga 1 pentru că este de drept public și legea nu permite lucrul acesta.

Chiar dacă Armata a câștigat procesul cu Becali, FCSB este percepută de mulți suporteri ca și continuatoare a echipei Steaua. Ar fi un lucru firesc ca FCSB să joace meciurile de acasă în Ghencea. În plus, este o echipă care se bate an de an la titlu și care participă în competiții europene.

Nu văd de ce nu s- ar putea face un contract de utilizare a stadionului de către FCSB și pentru meciurile internaționale ale FCSB. La urma urmei de ce a investit statul în stadioane moderne, nu pentru a oferi publicului spectacole sportive de calitate în condiții civilizat?

Nu aș vrea să cred că motivul real al refuzului ministerului de a găzdui meciul este faptul că ministrul este din Cluj-Napoca, orașul de baștină a adversarului. Oricum, în luarea deciziei nu trebuie să intervină factori subiectivi. Iar decizia corectă nu poate fi decât una singură: găzduirea meciului FCSB - CFR Cluj de stadionul din Ghencea”, a scris Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.