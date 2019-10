Gica Popescu iese la ATAC! Presedintele Viitorului acuza maniera de arbitraj: "Trebuia sa-i elimine pe toti!"

Gica Popescu nu intelege deciziile arbitrului din meciul Craiova - Viitorul 3-1.

Presedintele celor de la Viitorul spune ca Bradley de Nooijer ar fi trebuit eliminat daca ar fi provocat sau injurat pe cineva, asa cum au sustinut oficialii celor de la Craiova.

"Maniera de arbitraj nu a fost deloc echidistanta. Si ma refer, in principal, la eliminarea antrenorului nostru. Daca a auzit injuraturile lui, atunci ar fi trebuit sa auda si injuraturile de la faza in care noi sustinem ca Bradley de Nooijer a fost jignit de catre Nicusor Bancu. Plus ca la faza respectiva, Balasa merita galben", a spus Gica Popescu.

Gica Popescu: "Vrem ca toate echipele sa fie arbitrate cu aceeasi unitate de masura"

"Trebuia sa-i elimine pe toti, daca au gresit, daca au injurat, inclusiv pe De Nooijer. Desi sunt convins ca baiatul n-a facut nimic. Noi vrem ca toate echipele sa fie arbitrate cu aceeasi unitate de masura", a incheiat Popescu.