Citu, replica geniala pentru Orban dupa ce fostul premier s-a comparat cu Cristiano Ronaldo: "Pana si jucatorii acestia trebuie sa faca un pas in spate!" Ce a postat

Ludovic Orban si Florin Citu se lupta pentru postul de presedinte al PNL.

Actualul presedinte al partidului, Ludovic Orban, a starnit numeroase reactii in momentul in care s-a comparat cu Cristiano Ronaldo in timpul Conferintei Judetene a filialei PNL Neamt.

"Il stiti pe Ronaldo, da? Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo, Real Madrid a castigat 3 Champions League. Real Madrid a decis sa renunte la Ronaldo, iar de cand a facut-o, nu a mai castigat niciun Champions League si a avut probleme in campionatul intern", a declarat Orban.

Contracandidatul sau, Florin Citu, a venit cu o replica la doar o zi, pe care a postat-o pe contul personal de Facebook.

"Astazi, despre Euro 2020!

Portugalia a plecat acasa. Pacat. A fost 4 ani campioana europeana!

A venit momentul sa inteleaga toata lumea ca lucrurile in fotbal s-au schimbat. Nu se mai construiesc echipe in jurul unui singur jucator.

Fotbalul este despre ECHIPA. Este important ca pana si jucatorii in jurul carora s-au construit echipe sa faca un pas in spate si sa constientizeze ca echipa e cea mai importanta daca vrei sa ai rezultate.

La fel este si in viata.

Eu sunt Florin si pentru mine conteaza ECHIPA!", a scris Citu pe contul personal de Facebook.