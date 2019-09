Generatia de Aur vrea "la butoane": Gica Popescu, candidat la presedintia FRF sau LPF in 2022; Gica Hagi, selectioner pentru Euro 2024

Gica Popescu ar putea sa candideze la urmatoarele alegeri FRF sau LPF, iar Gica Hagi ar dori sa fie selectioner al Romaniei pentru Euro 2024.

In 2006, Gica Popescu a candidat pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, insa a pierdut in fata lui Mircea Sandu. Fostul fundas a incercat din nou, in 2014, sa devina seful FRF, dar planul sau a esuat, dupa ce a fost condamnat la 3 ani, o luna si 10 zile de inchisoare cu executare in Dosarul Transferurilor, chiar in ziua premergatoare scrutinului. La alegerile de anul trecut, „Baciul” si colegii din Generatia de Aur l-au sustinut pe Ionut Lupescu in lupta impotriva actualului presedintele al FRF, Razvan Burleanu, dar tabara acestora a fost zdrobita la vot, desi a avut un important sprijin politic din partea partidului aflat la guvernare, candidatul lor primind numai 78 de voturi, fata de cele 168 ale lui Burleanu, care a castigat din primul tur.

Gica Popescu este acum presedinte al Viitorului Constanta si detine o academie de fotbal, care ii poarta numele si care colaboreaza bine cu clubul lui Gica Hagi, fostul coechipier de la echipa nationala si cumnatul sau, dar si cu CS „U” Craiova. De asemenea, el a fost consilier de stat in aparatul prim-ministrului Mihai Tudose, iar din februarie 2018 este consilier onorific al premierului Viorica Dancila "in domeniile promovarii programelor de sport si sustinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive, precum si in legatura cu organizarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020”, cu activitate neremunerata.

Din informatiile disponibile acum, Popescu cantareste serios daca va candida din nou la alegerile pentru sefia FRF si ce sanse de reusita are, mai ales ca va scapa pana in 2022 de toate repercusiunile condamnarii sale din 2014, urmand sa fie reabilitat complet in fata legii. Din pacate pentru Popescu, Razvan Burleanu a schimbat anul trecut legea conform careia presedintele FRF avea dreptul la doar doua mandate, el putand sa candideze si in 2022. Cum actualul sef al FRF este foarte popular in ligile inferioare, in cele feminine, de futsal si de juniori, castigarea unui nou mandat ar putea fi o simpla formalitate. In aceste conditii, candidatul de sacrificiu al factiunii ar fi, in functie de cine accepta, Cristi Balaj, Ionut Lupescu, Cristi Chivu sau Florin Prunea sau, in caz extrem, va fi sustinuta o propunere a lui Gigi Becali, de exemplu Valeriu Argaseala. In caz de reusita, una dintre prioritati ar fi ca Gica Hagi sa fi numit selectioner, pentru a ataca calificarea la Euro 2024 si iesirea din grupa la turneul final.

In aceste conditii, fostii coechipieri din Generatia de Aur si apropiatii sai se gandesc sa il sustina puternic pe Popescu pentru sefia LPF, la alegerile din 2022, in conditiile in care va fi eligibil pentru ca este conducator la Viitorul, iar Gino Iorgulescu acuza in ultima vreme probleme personale si de sanatate si ar vrea sa se retraga din fotbal dupa expirarea actualului mandat la conducerea Ligii. In caz de reusita, Justin Stefan si-ar pastra postul de secretar general al LPF.