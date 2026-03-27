Turcia „ne-a omorât” în luna martie: trei șanse istorice, ratate de România în fața turcilor, în marile sporturi Stiri
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turcia, o țară care se bucură mai des decât România, în sportul mondial, la ora actuală.

TAGS:
TurciabarajU-BTbaschetfotbalRomaniaHandbalEuroCup
Din articol

Luna martie a adus un șir de rezultate nefericite pentru sportul românesc, chiar dacă ne-am limita doar la numărul confruntărilor cu turcii, în marile sporturi.

Fotbal, handbal, baschet: turcii ne-au bătut în meciuri importante de trei ori, în martie

Am pierdut șanse istorice în fotbal, handbal și baschet. Am ratat șansa de a trimite o echipă în semifinalele Eurocup, echivalentul baschetbalistic al UEFA Europa League, dar și câte o șansă de a disputa baraj decisiv pentru calificare la Mondiale de fotbal, respectiv handbal masculin.

România a fost învinsă 1-0, la Istanbul, în semifinala de calificare la Campionatul Mondial de fotbal, un al treilea eșec care a completat o listă neagră pe care a apărut, inițial, înfrângerea U-BT Cluj-Napoca, în sferturile Eurocup, suferită în același Istanbul, în fața Bahcesehir Koleji, 75-72.

În 17 martie, a fost o partidă competitivă, strânsă, în care baschetbaliștii pregătiți de Mihai Silvășan au condus cu 67-63 în ultimul sfert, în care au avut avantaj și la scorul de 71-70, cu doar câteva momente înainte de final.

Rezultatele prin care Turcia „ne-a omorât” în luna martie, în marile sporturi

  • Bahcesehir Koleji - U-BT Cluj-Napoca 75-72, în sferturile Eurocup
  • România - Turcia 31-37, în returul de baraj stricat de frica antrenorului Buricea
  • Turcia - România 1-0, într-un meci în care am avut o bară, dar și o frică de a ieși la joc

Mircea Lucescu

  • Mircea lucescu 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

U-BT Cluj și naționalele de handbal și fotbal ale României, oprite de turci, în debutul primăverii

Pentru a treia oară consecutiv, clujenii au ratat șansa de a prinde faza ultimelor patru echipe în Eurocup, a doua competiție, ca importanță, în baschetul european.

A urmat, ulterior, o victorie a României, 37-32, în turul barajului cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027.

Dar ce a urmat în returul de la Buzău rămâne suspect și rușinos. Antrenorul George Buricea a invitat la tragere de timp și joc pasiv, în locul unei încercări de a înscrie în ultimul minut de joc. S-a întâmplat exact contrariul, așa cum nici tricolorii nu au obținut egalul de 0-0 pentru care au luptat, în barajul de fotbal. Turcii au înscris în ultimele secunde, ne-au bătut 37-31 și vor juca împotriva Norvegiei pentru un loc la turneul final mondial.

În fotbal, din cauza turcilor, vom juca amical împotriva Slovaciei, în locul unei finale pentru Mondial, cu selecționata din Kosovo.

În baschet, U-BT va încerca să avanseze în fazele superioare ale Ligii Adriatice de Baschet, dar și să își păstreze titlul de campioană în Liga Națională de Baschet Masculin.

George Buricea

  • George buricea
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

U-BT Cluj-Napoca

  • U bt cluj euro cup 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!