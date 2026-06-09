Ioan Becali a numit „perlele” lui Hagi din naționala României: „Au sărit în ochi”

Ioan Becali a numit „perlele” lui Hagi din naționala României: „Au sărit în ochi” Nationala
SPORT.RO
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Ioan Becali a numit fotbaliștii de viitor ai naționalei României.

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România s-a impus, scor 2-1, în ultimul amical jucat în fața Tării Galilor, în Ghencea.

Gică Hagi a folosit mai mulți fotbaliști tineri, iar câțiva dintre ei s-au remarcat în meciul care a avut loc pe 6 iunie.

Ioan Becali a numit jucătorii de viitor ai naționalei României: „Hagi i-a debutat cu succes”

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Ioan Becali a evidențiat „perlele” naționalei României, care au primit încredere din partea lui Gică Hagi în cele două meciuri amicale cu Georgia și Țara Galilor.

Agentului i-au sărit în ochi fotbaliști precum David Matei, Lisav Eissat, Matei Ilie și Andrei Borza.

„Sunt jucători care au sărit în ochi. (n.r. Care ar fi?) Pe care i-a debutat cu succes Hagi. Printre ei, David Matei, celălalt care joacă în Israel (n.r. Eissat), Matei Ilie. Sunt câteva exemple. Ei pot continuă să fie convocați la echipa națională. Nu știu dacă în poziție de titulari, dar în lotul complet probabil vor fi convocați. Și unii dintre ei pot juca.

Borza cred că va fi următorul fundaș stânga al naționalei. Are nevoie de un antrenor ca Hagi care îl cunoaște bine și știe unde trebuie să stea și cum să stea. Mult mai bine cu Țara Galilor decât în primul meci (n.r. Georgia), a spus Ioan Becali, conform Fanatik.ro.

Basarab Panduru: ”Am avut curaj”

A fost un ultim test bun înainte de campania din UEFA Nations League, care va începe abia la finele lunii septembrie. Hagi a vrut să profite de aceste meciuri amicale, cu Georgia și Țara Galilor, pentru a vedea ”la treabă” jucătorii aflați în circuitul echipei naționale, dar și alți jucători convocați în premieră, cum ar fi David Matei, care a bifat și un assist la golul lui Adrian Rus.

Basarab Panduru, fostul mare internațional, a tras primele concluzii după meciul cu Țara Galilor: spune că victoria ”tricolorilor” este una ”de moral”, și a remarcat curajul cu care au evoluat jucătorii lui Hagi.

”O victorie frumoasă. Pe unde îi prindem pe acolo îi batem. E bine. Să nu uităm că e un meci amical. Pe moment, ne ajută la moral. Dar până în septembrie e ceva timp.

Important e că în seara asta am văzut lucruri bune. Lucrul ăsta este cel mai important. Bravo pentru victorie. Sper ca Regele să tragă concluziile potrivite, să-şi facă lotul pentru cele patru meciuri din toamnă. Bravo, felicitări pentru victorie.

Am avut curaj. După golul de 1-1, am crezut că se poate întâmpla ceva rău, dar am arătat bine. Am reacţionat foarte bine”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Tricolorii se vor revedea, abia în a treia săptămână din luna septembrie. Pentru că atunci va începe campania din Liga Națiunilor. Aici, România e în Liga B, în grupa a 4-a, alături de Suedia, Polonia și Bosnia. Prima clasată va promova în Liga A, iar locul 2 va juca un baraj de promovare. Ultimul loc va duce în Liga C, în timp ce ocupanta locului 3 va disputa un baraj de menținere în Liga B.

Iată programul României în Liga Națiunilor:

  • *25 septembrie: Suedia – România
  • *28 septembrie: România – Bosnia
  • *2 octombrie: Polonia – România
  • *5 octombrie: România – Suedia
  • *14 noiembrie: România – Polonia
  • *17 noiembrie: Bosnia - România
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