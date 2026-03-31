Interviu cu Victor Pițurcă la Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, de la 20:00): "Am avut cea mai bună grupă din ultimii 30 de ani"

Fostul selecționer vorbește în interviul realizat de jurnalista Violeta Colgiu despre toate subiectele care 'ard' în fotbalul românesc. Chiar înainte de partida amicală Slovacia - România, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni spune ce nu a funcționat în această campanie de calificare, vorbește despre Mircea Lucescu, dar și despre fostul său elev de la prima reprezentativă, Adrian Mutu.

România a ratat prezența la Mondialul din acest an după ce a fost învinsă joi seara, la Istanbul, de Turcia (0-1), în semifinala barajului pentru turneul final care debutează pe 1 iunie, LIVE BLOG pe Sport.ro. Turcia va evolua în această seară în deplasare cu naționala din Kosovo, în timp ce România, care va fi condusă de Jerry Gane și Florin Constantinovici, va juca împotriva Slovaciei, un meci considerat... amical.