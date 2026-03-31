Mircea Lucescu a visat până în ultima clipă a barajului cu Turcia că va reuși să ducă România la Mondiale. O asemenea performanță ar fi prilejuit și o ieșire de pe scenă de vis pentru reputatul tehnician, după o carieră de aproape 50 de ani pe bancă.

Cum însă miracolele nu se întâmplă în fiecare zi, Lucescu, nu doar că a ratat calificarea la CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), dar a și ajuns la spital pe fondul agravării unor probleme cardiace. Văzând situația, Victor Pițurcă (69 de ani), care a antrenat naționala mai mulți ani, a comentat drama lui Lucescu pentru care a găsit și o explicație concretă.

„El a avut o perioadă grea, este un stres fantastic (n.r. – în spatele rolului de antrenor), nu ştiu dacă oamenii şi-au dat seama, însă stresul e cel mai rău pentru organism. E foarte grea viaţa de antrenor şi prin ce a trecut Lucescu în ultimul timp. Dar, repet, asta este viaţa de antrenor, nu ai ce face... Este ceva fantastic pentru vârsta lui (n.r. că a rezistat până la 80 de ani), chiar m-am mirat foarte tare“, a spus Pițurcă, potrivit Orange Sport.