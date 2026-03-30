Când Ladislau Bölöni (73 de ani) a venit în țară, acum vreo 4 ani, și a spus, răspicat, că fotbalul românesc duce o lipsă crasă de jucători de calitate, de nivel înalt, lumea i-a sărit în cap.

La vremea respectivă, l-am gonit pe Bölöni, dar realitatea ne-a dat imediat o „palmă“ grea: ultimul loc în grupa de Nations League și o retrogradare din B în C cu Edward Iordănescu pe bancă. Firește, n-am învățat nimic din acest eșec și calificarea spectaculoasă la Euro 2024 a devenit „calmantul“ pentru „boala cronică“ pe care am lăsat-o netratată.

Acum însă, realitatea ne-a mai dat o „palmă“ sub forma ratării Mondialului din 2026. Iar acest eșec a fost explicat de Victor Pițurcă cu concluzia la care ajunsese și Bölöni acum mai mulți ani: nu mai avem jucători de nivel înalt.

În cadrul analizei sale pentru Orange Sport, Pițurcă a mai subliniat o realitate devastatoare: fotbalul nostru a tot regresat dar, în fața acestui trend, am dat doar din gură, fără să facem ceva concret pentru a opri declinul.

„Hai să o spunem direct: niciodată nu au fost mulţi jucători români care să se impună în echipele din străinătate. Au fost puţini. Noi am avut mulţi jucători valoroşi, dar nu au reuşit să se impună. De ce? Pentru că într-un campionat important trebuie să ai forţă, viteză şi tehnică peste medie. Aceste calităţi, împreună cu educaţia primită şi munca depusă, sunt esenţiale. Dacă nu ai o educaţie bună şi bazată pe muncă, este foarte greu să reuşeşti. Fotbalul nostru a mai regresat şi în sensul că nu mai apar jucători valoroşi, buni, cum erau odată. Este foarte clar, pentru că tinerii au alte preocupări şi nu mai merg la fotbal. Este mai simplu să stai pe tabletă. Fotbalul este greu, dificil. Este o industrie în care trebuie să munceşti pe rupte. Nu poţi să devii fotbalist fără să laşi totul deoparte şi să te ocupi numai de fotbal, altfel este foarte greu să ajungi profesionist“, a explicat Pițurcă.