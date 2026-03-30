Mircea Lucescu (80 de ani) a tot evitat întrebarea despre viitorul său pe banca României până când, doborât de probleme de sănătate, n-a mai avut încotro și a fost nevoit să ridice mâna și să plece.

După episodul tare neplăcut, petrecut în timpul antrenamentului de duminică, „Il Luce“ a fost internat, încă o dată, în spital, iar spre seară, când starea sa s-a stabilizat, a admis că mandatul său de selecționer s-a încheiat.

De acum încolo, toate indicațiile duc spre iminenta numire a lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în funcția de selecțoner. Ar fi o revenire pentru acesta, care și-a început cariera de antrenor chiar pe banca primei reprezentative, în 2001. Atunci însă, cu Hagi selecționer, România a bifat un mare rateu: pierderea calificării la CM 2002, după barajul îngrozitor cu Slovenia.

Avertismentul lui Victor Pițurcă: „Nu există salvatori la națională“

În ultimii ani, promotorii readucerii lui Hagi la națională au bătut moneda pe faptul că acesta, un fost fotbalist uriaș, dar și expert în lansarea tinerilor jucători, va putea salva echipa națională. În sensul de a readuce prima reprezentativă la nivelul pe care l-a avut, în perioada 1990-2000.

Victor Pițurcă a respins însă vehement această gândire cu argumente solide, potrivit Orange Sport.

„Dacă Hagi îşi doreşte foarte mult, cred că ar fi o soluţie bună, deşi nu ştiu dacă este cea mai bună soluţie. Asta vom vedea la final. El cunoaşte foarte bine această generaţie, ceea ce este foarte important, însă cred că este privit de jucători altfel. Adică a fost şi fotbalist mare, şi antrenor cu multe reuşite, ceea ce reprezintă atuuri importante pentru noi. Este greşită ideea că Lucescu şi Hagi ar fi priviţi ca nişte salvatori. Orice selecţioner care vine la o echipă naţională trebuie să obţină rezultate şi nu este simplu, indiferent cum te numeşti sau ce experienţă ai avut. Trebuie să obţii rezultate. Am auzit că FRF ar vrea să facă un contract cu Hagi pe 10 ani, poate chiar pe 20, dar nu ştiu dacă rezultatele îi vor permite să rămână în funcţie. Depinde de el. Dacă ar avea contract, ar trebui să ducă lucrurile la bun sfârşit. Rezultatele contează foarte mult, pentru că psihic este foarte greu. Cine a fost Hagi ca jucător şi să pierzi anumite meciuri… Ştiţi cum sunt românii, suntem foarte mari judecători. Stăm şi criticăm pe cei care vor să facă ceva. Ar fi foarte greu, dar eu cred că Hagi ar fi o alternativă foarte bună“, a spus Pițurcă.