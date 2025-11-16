VIDEO Imagini greu de privit! Cum au intervenit jandarmii la meciul cu Bosnia

Imagini greu de privit! Cum au intervenit jandarmii la meciul cu Bosnia
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida Bosnia - România 3-1 nu a fost lipsită de incidente.

Bosnia s-a impus pe teren propriu, scor 3-1, în fața României, iar bosniacii și-a asigurat locul secund în Grupa H și luptă cu Austria pentru un „bilet” direct la Campionatul Mondial din 2026.

Partida de la Zenica nu a fost lipsită de incidente între forțele de ordine și suporterii români. Spiritele au fost încinse încă de dinaintea meciului, iar presa din Bosnia a avut o reacție șocantă în legătură cu felul în care au tratat autoritățile bosniace situația.

Jandarmii au intervenit în zona suporterilor României

Pe tot parcursul meciului fanii bosniaci veniți la meci au avut sacadări rasiste la adresa românilor, iar atmosfera a fost un încinsă pentru galeria tricoloră a reacționat pe măsură.

La un moment dat, forțele de ordine au intervenit în zona suporterilor României și i-au lovit în repetate rânduri.

America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia

România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.

  • 1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri
  • 2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri
  • 3. România - 10 puncte, 7 meciuri
  • 4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri
  • 5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri

Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.

Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

