Bosnia s-a impus pe teren propriu, scor 3-1, în fața României, iar bosniacii și-a asigurat locul secund în Grupa H și luptă cu Austria pentru un „bilet” direct la Campionatul Mondial din 2026.

Partida de la Zenica nu a fost lipsită de incidente între forțele de ordine și suporterii români. Spiritele au fost încinse încă de dinaintea meciului, iar presa din Bosnia a avut o reacție șocantă în legătură cu felul în care au tratat autoritățile bosniace situația.



Jandarmii au intervenit în zona suporterilor României



Pe tot parcursul meciului fanii bosniaci veniți la meci au avut sacadări rasiste la adresa românilor, iar atmosfera a fost un încinsă pentru galeria tricoloră a reacționat pe măsură.

La un moment dat, forțele de ordine au intervenit în zona suporterilor României și i-au lovit în repetate rânduri.

