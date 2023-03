Iosif Rotariu a vorbit pentru Sport.ro despre momentul în care s-a rupt din cursivitatea jocului naționalei în meciul de pe Arena Națională, dar și despre un mare plus al primei reprezentative.

Renumit pentru forța sa de pătrundere, Denis Alibec, remarcat și de Ionel Ganea, arată că la 32 de ani se află în cea mai bună formă a carierei.

Devenit fotbalist determinant pentru Farul, Alibec a crescut substanțial nivelul prestațiilor și la națională. Fotbalistul născut în Mangalia, fost jucător la Inter Milano, se află și din punct de vedere fizic la nivel optim.

Iosif Rotariu l-a remarcat pe Denis Alibec

Iosif Rotariu spune pentru Sport.ro că dacă i s-ar fi livrat mai multe pase, Alibec ar fi valorificat oportunitățile pe care le-ar fi avut.

"Nu bine a jucat, foarte bine a jucat, a ținut de minge, s-a zbătut, a pătruns ca un buldozer. Doar dacă era mai mult susținut, ar fi înscris și el, ar fi avut mai multe ocazii. Dar el în ultima perioadă are evoluții bune spre foarte bune, atât la Farul Constanța cât și la prima reprezentativă.

Rezultatul e așteptat de toată lumea, dar jocul a lăsat mult de dorit. Dacă în prima parte până la finalul primei reprize a fost un joc consistent, cu ocazii, repriza a doua a fost sub ce ne așteptam noi. Cred că au avut un plus cei din Belarus, echipă care nu a mai câștigat de doi ani.

Chiar ne-au pus probleme. Nu știu dacă poți să cazi fizic, după ce noi am făcut schimbările a fost și mai accentuată dominarea lor. Eu cred că până la urmă ăsta e nivelul, am văzut și meciul cu Andorra, avem doar momente când jucăm bine", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

1,88 m e înălțimea lui Alibec

900.000 de euro e cota de piață a fotbalistului de la Farul

3 goluri în 29 de meciuri pentru națională a marcat Alibec

VIDEO Denis Alibec a sintetizat partida România - Belarus 2-1

Start perfect în preliminarii

România are două victorii după primele două runde, în Grupa I: 2-0 vs Andorra și 2-1 vs Belarus. Următoarele două meciuri vor fi în deplasare, în Kosovo (16 iunie) și în Elveția (19 iunie).

Din 2012 nu a mai reușit România să obțină trei victorii consecutive în preliminarii. La acel moment Victor Pițurcă era selecționer. Tricolorii au învins atunci Turcia, Andorra și Estonia, în preliminariile pentru Campionatul Mondial.

La EURO 2024 se califică direct primele două echipe clasate din grupă. Principala contracandidată a României, Israel, are un singur punct după primele două runde.

Denis Alibec, după România - Belarus

Alibec a marcat golul al doilea în meciul cu Andorra, dar pe Arena Națională nu a mai izbutit să înscrie. A avut o șansă mare de a puncta, când mingea a izbit bara bielorușilor.

"Normal că mă oftic, dacă ratez...crezi că nu vreau să marchez? Era bine să se miște plasa, nu bara. Nu pot să spun că au fost puternice, la noi a fost relaxare, ne-am retras puțin, am văzut 2-0 și am crezut că este gata meciul. Important e că am luat șase puncte, să jucăm noi așa și să terminăm cu punctaj maximum.

Suntem fericiți, sper ca în următoarea convocare să venim mai ambițioși și să reușim să jucăm mai bine. În România știți că mereu se vorbește de națională, nimeni nu are încredere în noi, de aceea trebuie să fim uniți și să le arătăm că greșesc și că acest grup poate face mai multe. Eu nu mai citesc presa de câțiva ani, nu mă mai interesează ce se scrie, nu sunt niciodată alături de noi, mereu caută alibiuri, de ce nu am dat 5, 6 la ceilalți și tot așa. Suntem mulțumiți că am luat șase puncte", a spus Alibec, la finalul partidei de marți seara.