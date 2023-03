România și-a atins obiectivul sâmbătă seara, în debutul campaniei de calificare la Campionatul European din 2024. În prima confruntare din Grupa I, în deplasare, tricolorii s-au impus în fața Andorrei, scor 2-0 (1-0), prin goluri marcate de Dennis Man și Denis Alibec.

Ionel Ganea, fostul atacant al primei reprezentative, a subliniat rolul pe care l-a avut Denis Alibec în partida din Andorra. Jucătorul de la Farul a evoluat în mijlocul tridentului ofensiv - Olimpiu Moruțan a jucat în extrema dreaptă, în timp ce Dennis Man a fost repartizat de Edi Iordănescu în aripa stângă.

Ionel Ganea are un singur remarcat: Denis Alibec

Ionel Ganea e adeptul ideii potrivit căreia vârsta e doar un detaliu în fotbalul modern și dă exemplul unui fotbalist de top al lumii, care evoluează și în prezent la cel mai înalt nivel, atât în campionatul Italiei, cât și pentru prima reprezentativă a Suediei, unde a doborât un nou record.

"Un rezultat bun, dar meciul nu a fost prea strălucit. Denis Alibec a jucat foarte bine, 50-60 de minute joacă foarte bine, apoi mai pierde din ritm. Are personalitate, s-a văzut. La 32 de ani nu e o problemă vârsta. Ce, e o problemă!? E în floarea vârstei Alibec.

Zlatan Ibrahimovic are 41 de ani, a jucat și pentru Suedia, zici că s-au terminat atacanții! Trebuie să mă apuc și eu! (n.r. - Ionel Ganea va împlini 50 de ani pe 10 august). Eu m-am retras în glorie", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

Ionel Ganea, 49 de ani, a evoluat de 45 de ori în tricoul naționalei și a marcat de 19 ori pentru tricolori. Născut în Făgăraș, fostul fotbalist din Bundesliga și Premier League a jucat pentru România la Campionatul European din 2000, când a înscris un golul victoriei în meciul cu Anglia, scor 3-2, din penalty.

Denis Alibec, "upgradat" de Gică Hagi

În vârstă de 32 de ani, Denis Alibec e cotat la 900.000 de euro și evoluează la Farul Constanța, formația cu care și-a prelungit contractul până pe 30 iunie 2025. La echipa națională, atacantul născut în Mangalia a jucat 28 de partide și a marcat trei goluri. După meciul cu Andorra, Alibec a fost și criticat de un alt fost mare fotbalist român.

Esențial pentru Farul în Superliga, Denis Alibec recunoaște cu franchețe cine este omul care are o contribuție substanțială în progresul său din ultimul an.

„Eu mereu când am fost acasă m-am simţit foarte bine! Ştiţi că am mai fost o dată cu domnul Hagi şi de aceea am ales să vin aici, pentru că ştiam că o să mă pună pe picioare. M-a convins să dau totul pe teren, pentru că asta mi-a zis când am venit la Farul. Dacă vin aici, trebuie să mă ţin după el, să ţin pasul cu el”, explica Alibec, la începutul anului.

Golul împotriva Andorrei a fost al treilea pentru Denis Alibec la națională în 28 de partide. Atacantul de la Farul a mai înscris în eșecul cu Ucraina, 3-4, și victoria cu Austria, 3-2. Pentru România urmează partida cu Belarus, programată marți, 28 martie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

