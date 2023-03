În urmă cu câteva zile, Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, cerea amânarea meciului, având în vedere că echipa sa a dat mai mulți jucători la loturile naționale ale României, iar partida de la Galați a fost programată la doar câteva zile după jocurile reprezentativelor U18, U19 sau U20.

Dorinel Munteanu le dă replica celor de la CSA Steaua

Atacantul Iustin Răducan a jucat în ambele meciuri ale României U18 - dubla amicală cu Italia, pe 23 și 26 martie (1-3 și 0-2)

a jucat în ambele meciuri ale României U18 - dubla amicală cu Italia, pe 23 și 26 martie (1-3 și 0-2) Portarul David Dincă și atacantul Atanas Trică au jucat în toate cele trei meciuri ale României U19 de la Turul de Elită, pe 22, 25, respectiv 28 martie: 0-4 contra Norvegiei, 3-1 contra Irlandei de Nord și 2-4 împotriva Franței

și atacantul au jucat în toate cele trei meciuri ale României U19 de la Turul de Elită, pe 22, 25, respectiv 28 martie: 0-4 contra Norvegiei, 3-1 contra Irlandei de Nord și 2-4 împotriva Franței Mijlocașul Ștefan Bodișteanu a jucat în cele două meciuri ale României U20, pe 23 și 27 martie, contra Portugaliei (1-1), respectiv Norvegiei (0-4)

Jucătorii care au fost la loturile naționale vor face deplasarea separat la Galați, iar Daniel Oprița a spus că nu înțelege de ce FRF nu a acceptat amânarea meciului: "Trebuie să jucăm cu juniori și juniorii sunt la loturile naționale".

Dorinel Munteanu le-a dat replica celor de la CSA Steaua, invocând faptul că adversarii nu au drept de promovare în Liga 1: "Nu înțeleg de ce CSA Steaua este așa de vocală pentru că obiectivul lor este de a se prezenta în această competiție, alt obiectiv nu au. Și, bineînțeles, imaginea lor, probabil, dar alt obiectiv nu au în afară de a face deplasarea și a se prezenta la meci", a spus antrenorul Oțelului, pentru Sport.ro.

Întrebat dacă este un meci special, având în vedere că a jucat (2004-2005) și a antrenat (2008) la echipa care se numea Steaua la momentul respectiv, Dorinel Munteanu nu a putut oferi un răspuns exact.

"Avem o presiune. Obiectivul nostru este de a prinde cele patru locuri: ori cele două de promovare directă, ori cele două de baraj. Visul nostru este de a reveni în Liga 1. Întâlnim o echipă bună, care n-are nicio presiune, o echipă care e pe primul loc, dar știm cu toții că nu poate să promoveze. La noi e presiune, sper că jucătorii vor face o partidă bună, că vor fi agresivi fotbalistic, iar jocul să se decidă pe teren. Am mai spus-o și repet: îmi doresc un play-off curat din punct de vedere al jocurilor de culise.

Perioada mea la Steaua... dar acum nu știu care e adevărata Steaua, care are palmaresul. Încă se judecă. Într-adevăr, eu am jucat sub această emblemă. Eu consider că nu am nicio temere din acest punct de vedere, mi-am făcut treaba ca jucător. Am câștigat campionatul cu această echipă. Acum sunt într-o altă postură, cea de antrenor și îmi doresc revenirea cu Oțelul Galați în Liga 1", a mai spus Dorinel Munteanu.

Daniel Oprița: "Eu nu fac un antrenament cu ei, îi aduc de pe drum"

"Am făcut acea solicitare și nu ne-a dat nimeni niciun răspuns până la momentul ăsta. Normal ar trebui schimbat. Nu au cum să joace loturile până miercuri, iar eu să joc joi, când trebuie să joc cu copiii ăia. Trebuie să înțeleagă. Nu am cerut niciodată o amânare, dar joacă naționalele. Eu nu fac un antrenament cu ei, îi aduc de pe drum.

Sunt 3-4 jucători de care avem nevoie. Dacă joacă marți, miercuri ajung. Direct de la aeroport vin la joc și ce să fac? Trebuie să îi bag pe teren. Dacă tot jucăm în timpul săptămânii, puteam să jucăm luni sau marți, cealaltă săptămână", spunea Daniel Oprița, pentru Steaua TV, după meciul amical cu FC Argeș (0-3), de sâmbătă.