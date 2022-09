Stabilit la Timișoara, unde are grijă în fiecare zi să nu-i lipsească nimic Kassandrei, fiica sa adoptivă, Iosif Rotariu joacă în fiecare săptămână fotbal pe teren redus și tenis de câmp. Regretă că nu-l va mai vedea în meciuri oficiale pe Roger Federer, după ce elvețianul s-a retras din sportul alb, dar așteaptă în continuare duelurile dintre titanii tenisului și "lupii tineri" din circuitul ATP.

La 60 de ani, Iosif Rotariu face zilnic 2.000 de abdomene

Rotariu, primul căpitan străin din istoria lui Galatasaray - a semnat cu gruparea turcă la Hotelul Intercontinental din București după un moment inedit -, își întreține și la 60 de ani pasiunea pentru sport pentru a fi în formă maximă la meciurile de minifotbal și tenis. Profesionist desăvârșit încă din perioada în care acoperea kilometru după kilometru la Forban, unde Steaua mergea iarnă de iarnă, Rotariu are un program draconic de pregătire.

"Fac 2.000 de abdomene pe zi, nu trece o zi fără să-mi fac programul. Îmi place să trag de mine până la epuizare și consider că un sportiv nu trebuie să se abată de la antrenamente nici după retragere. Eu am grijă de corpul meu și le spun tuturor că e important să facă mișcare. Profesionist, for fun, doar să facă. Mă bucur că văd din ce în ce mai mulți oameni care fac sport și prin Timișoara", spune Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Rotariu are un frate geamăn, Ilie Rotariu, tatăl fotbalistului Dorin Rotariu. Iosif Rotariu a jucat pentru România la Cupa Mondială din 1990 și a evoluat în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, Steaua - Barcelona 0-4. La națională strâns 25 de selecții și a marcat un gol.

Iosif Rotariu vs Diego Maradona

Iosif Rotariu a vorbit în primăvară, la Poveștile Sport.ro, despre cum l-a marcat pe Diego Maradona în partida din Grupa B a Mondialului din 1990, România - Argentina 1-1.

România și Argentina s-au duelat în faza grupelor la Mondialul din 1990, iar scorul s-a terminat 1-1. Iosif Rotariu a fost în teren și a fost fotbalistul care l-a ținut sub marcaj pe regretatul Diego Maradona tot meciul. „Am stat aproape de Diego, am reușit să interceptez multe mingi, de multe ori am depășit și limita regulamentului, pentru că așa este la fotbal, dar neintenționat. Faptul că era foarte valoros n-aveam cum decât să mai fac și câte un fault.

Au fost momente în meci când, chiar la începutul partidei, a făcut o deviere cu exteriorul, am întârziat cu tackling-ul meu și a făcut fază de gol, apoi m-a motivat și mai mult și am încercat să regândesc puțin lucrurile, să stau mai aproape de el. Am avut și o intrare mai dură la el”, au fost cuvintele lui Iosif Rotariu.