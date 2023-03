Suporterii români au înfruntat frigul pe Arena Națională și i-au susținut pe elevii lui Edi Iordănescu. Dintre toți tricolorii, cel mai aplaudat a fost decarul și căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu.

Stanciu, cel mai aplaudat tricolor în România - Belarus

Stanciu a fost decisiv pe Arena Națională. Jucătorul celor de la Wuhan Three Towns a deschis scorul în minutul 17, cu o execuție superbă din lovitură liberă.

Pentru Stanciu este al 12-lea gol marcat de-a lungul carierei pentru echipa națională. Mijlocașul a ajuns la 58 de apariții în tricoul galben.

Mijlocașul născut la Alba Iulia joacă de șapte ani pentru echipa națională. El a debutat pe 23 martie 2016 pentru România, într-un meci amical cu Lituania. Stanciu a fost introdus la pauză și a marcat unicul gol al partidei de la Giurgiu.

Selecționerul care i-a oferit șansa debutului este Anghel Iordănescu, tatăl lui Edi Iordănescu.

VIDEO Reacția publicului după golul marcat de Stanciu

"Colegii mi-au zis că toţi se aşteptau să dau la poartă, pentru că am mai înscris din acea poziţie. Mă bucur că a descătuşat echipa acel gol.

Suntem calmi pentru că ne-am îndeplinit obiectivul din această lună, şi anume să luăm cele 6 puncte. Asta e cel mai important. Acum nu vreau decât să-mi felicit colegii, suporterii care au fost senzaționali. De foarte mult timp nu am mai început o campanie cu două victorii, asta ne dă încredere", a declarat Stanciu, după victoria cu Belarus.

Start perfect în preliminarii

România are două victorii după primele două runde, în Grupa I: 2-0 vs Andorra și 2-1 vs Belarus. Următoarele două meciuri vor fi în deplasare, în Kosovo (16 iunie) și în Elveția (19 iunie).

Din 2012 nu a mai reușit România să obțină trei victorii consecutive în preliminarii. La acel moment Victor Pițurcă era selecționer. Tricolorii au învins atunci Turcia, Andorra și Estonia, în preliminariile pentru Campionatul Mondial.

La EURO 2024 se califică direct primele două echipe clasate din grupă. Principala contracandidată a României, Israel, are un singur punct după primele două runde.

Programul grupei României