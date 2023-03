Iosif Rotariu (25 de selecții / un gol pentru națională) a jucat la prima reprezentativă pe mai multe posturi: fundaș stânga, mijlocaș cu sarcini defensive, coordonator de joc sau extremă stânga. În prezent oficial la Poli Timișoara, Rotariu a urmărit jocul primei reprezentative în cele două partide din Grupa I a campaniei de calificare la Europeanul din 2024.

Iosif Rotariu îl percepe esențial pe Tudor Băluță în jocul naționalei

Băluță, care a început meciul în tridentul de la mijloc alături de Răzvan Marin și Nicolae Stanciu, a ieșit accidentat în prima repriză și a fost înlocuit de selecționerul Edward Iordănescu în minutul 44 cu Alexandru Cicâldău.

Iosif Rotariu l-a remarcat pe Tudor Băluță pentru stilul său de joc.

"Cred că e o întindere musculară, nu cred că e ruptură. Ceva s-a rupt și în jocul echipei când a ieșit Tudor Băluță, s-a simțit! Mijlocașul central mai ales in sistemul 4-3-3, cum jucăm și noi, e esențial!

Nu e neapărat vorba că are talie Tudor Băluță (1,92 m), nu e problemă de talie la acest post. Sunt foarte mulți jucători care au fost închizători și au fost mai mici de statură. Cum am fost eu, cum a fost recent Andrea Pirlo. Genul fotbaliștilor care au mișcări rapide.

Pe lângă ceilalți închizători, Tudor Băluță are un atu in plus. E un jucător care verticalizează foarte bine jocul și are pasă lungă", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Iosif Rotariu a jucat pentru România la CM 1990 și cu Steaua în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, 0-4 cu AC Milan. A fost primul căpitan străin din istoria lui Galatasaray Istanbul.

2 milioane de euro e cota de piață a jucătorului de la Farul Constanța

30 iunie 2024 e data la care îi expiră lui Băluță contractul cu Farul Constanța

12 meciuri a strâns Băluță la echipa națională

Ce a spus Gică Popescu despre accidentarea lui Băluță

”Pare, după ce am văzut la TV, o leziune musculară. Sperăm să fie pentru noi doar o sperietură, să fie doar o contractură, să îl avem sâmbătă la meci. E un jucător important, care a făcut un meci bun cu Belarus. Rămâne să vedem miercuri care e starea lui de sănătate”, a declarat Gică Popescu potrivit PrimaSport.

Băluță & Co, start perfect în preliminarii

România are două victorii după primele două runde, în Grupa I: 2-0 vs Andorra și 2-1 vs Belarus. Următoarele două meciuri vor fi în deplasare, în Kosovo (16 iunie) și în Elveția (19 iunie).

Din 2012 nu a mai reușit România să obțină trei victorii consecutive în preliminarii. La acel moment Victor Pițurcă era selecționer. Tricolorii au învins atunci Turcia, Andorra și Estonia, în preliminariile pentru Campionatul Mondial.

La EURO 2024 se califică direct primele două echipe clasate din grupă. Principala contracandidată a României, Israel, are un singur punct după primele două runde.