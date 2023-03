Cu cele 6 puncte obținute în primele două runde din preliminariile EURO 2024, România se află pe locul 2 în grupa I, la egalitate cu liderul Elveția și la patru, respectiv cinci lungimi peste Kosovo și Israel, contracandidatele tricolorilor la locul secund.

Pe baza rezultatelor înregistrate în grupă, dar și a meciurilor rămase de disputat, statisticienii de la We Global Football au actualizat șansele echipelor naționale de a se califica la EURO 2024. Un salt major l-a înregistrat România, având în vedere victoriile obținute, dar și pașii greșiți făcuți de Israel și Kosovo.

România este cotată acum cu 59,32% șanse pentru calificarea la EURO 2024. Tricolorii sunt depășiți doar de liderul Elveția (99,4%), care este văzut deja cu biletele asigurate pentru turneul final din Germania. Israel și Kosovo sunt la o distanță semnificativă de tricolori, cu 36,44%, respectiv 4,08%.

"România își mărește avansul și este acum favorita clară pentru locul 2 în grupa I", a scris sursa citată.

NEW: EURO Qualifying Update through Matchday 2

Scotland ???????????????????????????? is into the field in a big way. All the way up to 76.4% to qualify directly.

Romania ???????? strengthens their lead and are now clear 2nd favorites in Group I at 59.3%. Wales ???????????????????????????? also up to 78.3% now #EURO2024 pic.twitter.com/6fogLvWvfY