Revenirea lui Radu Drăgușin la Tottenham se lasă așteptată.

Radu Drăgușin s-a accidentat la nivelul ligamentelor într-un meci al lui Tottenham din ianuarie, iar de atunci nu a mai jucat în nicio partidă oficială.

Fundașul central român a revenit la antrenamentele lui Tottenham, dar momentan Thomas Frank, antrenorul echipei londoneze, nu i-a oferit minute într-un meci oficial.

Florin Gardoș a explicat motivul pentru care se întârzie revenirea lui Drăgușin

Situația lui Radu Drăgușin a fost unul dintre subiectele din emisiunea Play on Sport de pe VOYO, acolo unde Cristi Pintea i-a avut invitați pe Florin Gardoș, Ciprian Marica și Cătălin Oprișan.

Cei patru au discutat despre fundașul român, în contextul în care nu este în lotul lui Tottenham nici pentru meciul cu Liverpool, care se joacă sâmbătă, de la 19:30, și va fi LIVE pe VOYO.

Gardoș, care a avut aceeași accidentare grea pe vremea când evolua în Premier League la Southampton, a explicat care este procedura în campionatul englez în ceea ce privește acest tip de problemă.

Cătălin Oprișan: Drăgușin mai are două săptămâni și se adună un an (n.r. de la accidentare), într-o lună se adună un an.

Florin Gardoș: Dacă nu revine în perioada asta va fi greu să revină după aceea, pentru că acum este aglomerat (n.r. programul). Am mai vorbit despre asta, când ești fundaș central nu poți să intri de pe bancă, ca să îți dea minute.

Ciprian Marica: Eu văd de bun augur faptul că durează ceva mai mult, tocmai ca să fie 100%, pentru că dacă ar fi intrat după șase-opt luni ar fi avut emoții, poate ar fi jucat cu frică, e mai bine așa.

Florin Gardoș: Îmi aduc aminte de discuțiile de acolo (n.r. din Anglia), 'poți să te simiți tu oricât de bine, protocolul este de șapte luni', adică mai devreme de șapte luni nu îți dau voie (n.r. să revii).

Florin Gardoș: Pentru că până la urmă ți se ia o parte de la tine din corp și ți se pune în locul ligamentului și ligamentul își schimbă structura și devine din nou ligament. Ori îți ia din patelă, ți se ia o bucată din patelă și ți se pune în locul ligamentului, și ăla se transformă în ligament.

Fundașul central de 23 de ani a adunat 37 de meciuri în tricoul lui Tottenham, de la transferul său realizat în ianuarie 2024.

Radu Drăgușin este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

