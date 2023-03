Italienii l-au cumpărat pe tânărul georgian de la Dinamo Batumi pentru 11.5 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 15 milioane. Acum, Khvicha Kvaratskhelia valorează nu mai puțin de 85 milioane de euro.

Kvaratskhelia, puștiul-minune de la Napoli, a semnat! Unde va evolua începând cu sezonul următor

Conform jurnalistului sportiv de la Foot Mercato, Santi Aouna, citat de pagina de Twitter Transfer News Live, Kvara își va prelungi înțelegerea cu formația de pe „Diego Armando Maradona” din Napoli.

De asemenea, aceeași sursă a indicat faptul că georgianul va semna pe cinci ani cu SSC Napoli și va avea un salariu de patru milioane de euro net pe an, cu tot cu bonusuri incluse.

???? Khvicha Kvaratskhelia WILL EXTEND his deal at Napoli. ???????? He’s set to put pen to paper on a 5-year contract with an annual salary of €4 million net, bonus included. (Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/WZulG8xGg0 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 29, 2023

„Asta mă diferențiază!” Kvicha Kvaratskhelia a dezvăluit 'secretul' pentru forma spectaculoasă la primul sezon în Serie A

Într-un interivu acordat pentru The New York Times fotbalistul georgian a vorbit despre iubirea pentru fotbal, dezvăluind care consideră că sunt secretele sale pentru forma extrem de bună pe care a arătat-o până acum și cât de rapid s-a adaptat în Italia.

„Acea libertate este ceea ce mă diferențiază, e ceva în care mă recunosc pentru că iubesc ceea ce fac. Atunci când joc e de parcă mă duce într-o altă lume. Unesc inima cu gândurile, pe de altă parte, dacă nu îți folosești creierul nu ai cum niciodată să devii mai bun.

Încă de când am ajuns am simțit că trăiesc într-un vis. Începutul a fost atât de lin, însă am realizat rapid că era realitatea. Sunt recunoscător pentru fiecare moment de afecțiune pe care îl primesc din partea publicului, mă motivează să fiu mai bun și este o mare responsabilitate, precum o promisiune pe care să o ții meci de meci”, a declarat Kvaratskhelia într-un interviu acordat pentru The New York Times, citat de Gazzetta dello Sport.