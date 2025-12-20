Legitimat la Boluspor, kosovarul a devenit om de bază la echipa turcă în actuala stagiune, având o medie de goluri impresionantă.



Fostul atacant al „alb-vișiniilor” și-a regăsit pofta de gol la scurt timp după transferul în Turcia, efectuat pe 8 februarie 2025. Dacă la București evoluțiile sale au fost oscilante, în tricoul celor de la Boluspor, Hasani este, fără îndoială, vedeta echipei.



Datele statistice ale sezonului 2025/2026 arată un parcurs aproape perfect pentru internaționalul kosovar. În cele 16 apariții bifate în campionat, Hasani a marcat de nu mai puțin de 13 ori. Mai mult, acesta și-a trecut în cont și 3 pase decisive, fiind implicat direct în majoritatea reușitelor formației sale.



Omul-orchestră la Boluspor



Influența lui Hasani în jocul turcilor este totală. Atacantul este titular incontestabil, fiind inclus în primul „11” în 94% dintre meciuri și bifând 94% din minutele posibile.



Poate cea mai relevantă statistică este implicarea sa la goluri: Hasani a contribuit la 52% din totalul reușitelor echipei sale în acest sezon. Cota sa de piață se menține la 600.000 de euro, iar contractul cu gruparea turcă este valabil până în vara lui 2026.



Rapid l-a cedat pe Hasani gratuit la Boluspor după ce acesta fusese adus inițial de la KF Tirana, în schimbul a 300.000 de euro.