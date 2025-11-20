EXCLUSIV Hagi și cei doi mari atacanți ai României au reacționat! Ce au spus despre duelul cu Turcia

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România se va duela cu Turcia pentru locul în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Gică Hagi, Ciprian Marica și Claudiu Keșeru au reacționat după ce au văzut adversarul României 

Gică Hagi, Ciprian Marica și Claudiu Keșeru au vorbit despre adversarul României din semifinala barajului de Campionat Mondial.

Ciprian Marica a dezvăluit în exclusivitate pentru PRO TV ce i-au spus prietenii lui din Turcia după tragerea la sorți.

„Mă sună turcii, prieteni 'băi, frații, noi am picat, speram la Macedonia de Nord, nu voiam cu România'. Erau foarte supărați cu toate că sunt încrezători pentru că au prima șansă”, spus Ciprian Marica în exclusivitate pentru PRO TV.

Gică Hagi a explicat de ce au nevoie tricolorii pentru a învinge naționala țării în care el a făcut furori.

„E un meci mare unde cu siguranță trebuie să ajungem foarte bine, în primul rând mental. E un meci unde fiecare așa șansa lui.”, a spus Gică Hagi în exclusivitate pentru PRO TV.

Declarațiile complete vor putea fi ascultate în jurnalul de știri sportive de la PRO TV, de la ora 19:58.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

Cum arată traseul României la baraj

Semifinale – 26 martie 2026 (în deplasare)

  • Turcia – România

Finală – 31 martie 2026

  • Slovacia / Kosovo – România (în deplasare sau acasă, la sorți)
