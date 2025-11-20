România a avut ghinion! Ce a spus fostul mare internațional despre tragerea la sorți: „E infernal!”

Alexandru Hațieganu
România va trebui să treacă de Turcia pentru a juca finala barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Iosif Rotariu, despre Turcia: „E infernal! Cred că Turcia e cel mai greu adversar cu care puteam pica”

Iosif Rotariu nu s-a arătat mulțumit de adversarul pe care îl va întâlni România în semifinala barajului de calificare.

Fostul mare internațional consideră că tricolorii vor da peste cel mai dificil adversar dintre cei cu care putea pica. Italia, Danemarca și Ucraina erau celelalte adversare pe care România putea să le întâlnească în semifinala de baraj.

„Va fi foarte greu. Știu cum e atmosfera în Turcia, am jucat acolo. E infernal! Și să ținem cont că Turcia are jucători care evoluează la un nivel foarte înalt în campionatele tari din Europa. Și mai sunt și fotbaliștii de la Galatasaray și Fenerbahce.

Cred că Turcia e cel mai greu adversar cu care puteam pica. E peste Italia. Ca urmare a atmosferei și a entuziasmului de acolo. Și are fotbaliști care joacă la cel mai înalt nivel. Va fi foarte greu. Dar în fotbal, mai ales dacă se joacă un singur meci, se poate întâmpla orice. Însă, dacă suntem realiști, plecăm cu șansa a doua. Dar avem o șansă.

E un avantaj că Mircea Lucescu știe fotbalul din Turcia și cunoaște atmosfera. Poate fi un plus pentru națională. Dar Turcia are prima șansă. Și contează că se joacă într-o singură manșă și se poate întâmpla orice.

Pot rata ei și noi pe contraatac să avem o șansă și să o fructificăm. S-au mai văzut de astea în fotbal. Ar fi senzațional pentru tot fotbalul românesc să mergem la un Mondial. Dar trebuie să fim realiști și să vedem că nu avem prima șansă. Va fi o presiune enormă pentru toată lumea.

Nu cred că are rost să ne gândim la ce ar urma după Turcia. Trebuie să pregătim doar primul meci. Așa va face și Mircea Lucescu. Va pregăti doar primul meci”, a declarat Iosif Rotariu pentru GSP.ro.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

Cum arată traseul României la baraj

Semifinale – 26 martie 2026 (în deplasare)

  • Turcia – România

Finală – 31 martie 2026

  • Slovacia / Kosovo – România (în deplasare sau acasă, la sorți)
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii
Ce șanse are România în fața Turciei! Cota tricolorilor pentru calificare
România are trei dueluri de foc înainte de Campionatul Mondial! Trofeul Carpați se vede de azi exclusiv pe PRO ARENA și VOYO
Hagi și cei doi mari atacanți ai României au reacționat! Ce au spus despre duelul cu Turcia
A refuzat naționala României și e dorit Inter! Chivu îl vrea cu orice preț
Ce lovitură! Se poate transfera pe 100 de milioane de euro înainte de Turcia – România
Reacție categorică după ce România și-a aflat adversarul de la baraj: „Nu joacă milioanele”
Românul care a jucat 11 ani în Turcia a făcut dezvăluiri pentru turci din culisele naționalei României: ”Atmosfera nu este foarte bună!”
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: ”Nu știam de la ce sunt!”

Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: ”Ceva absolut spectaculos”

"Patru joacă în campionatul nostru!" Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale

România lui Hagi joacă în Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii



Ce lovitură! Se poate transfera pe 100 de milioane de euro înainte de Turcia – România
Hagi și cei doi mari atacanți ai României au reacționat! Ce au spus despre duelul cu Turcia
A refuzat naționala României și e dorit Inter! Chivu îl vrea cu orice preț
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii
Turcia și România se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu
Iosif Rotariu a numit fotbalistul-minune. "Un mare merit îl are și antrenorul"
Iosif Rotariu, prezentat la noua sa echipă! Unde va antrena
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
stirileprotv Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

stirileprotv Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Anchetă în desfășurare

stirileprotv Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

