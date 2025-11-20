România a avut ghinion! Ce a spus fostul mare internațional despre tragerea la sorți: „E infernal!”

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare , iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

Iosif Rotariu, despre Turcia: „E infernal! Cred că Turcia e cel mai greu adversar cu care puteam pica”



Iosif Rotariu nu s-a arătat mulțumit de adversarul pe care îl va întâlni România în semifinala barajului de calificare.

Fostul mare internațional consideră că tricolorii vor da peste cel mai dificil adversar dintre cei cu care putea pica. Italia, Danemarca și Ucraina erau celelalte adversare pe care România putea să le întâlnească în semifinala de baraj.

„Va fi foarte greu. Știu cum e atmosfera în Turcia, am jucat acolo. E infernal! Și să ținem cont că Turcia are jucători care evoluează la un nivel foarte înalt în campionatele tari din Europa. Și mai sunt și fotbaliștii de la Galatasaray și Fenerbahce.

Cred că Turcia e cel mai greu adversar cu care puteam pica. E peste Italia. Ca urmare a atmosferei și a entuziasmului de acolo. Și are fotbaliști care joacă la cel mai înalt nivel. Va fi foarte greu. Dar în fotbal, mai ales dacă se joacă un singur meci, se poate întâmpla orice. Însă, dacă suntem realiști, plecăm cu șansa a doua. Dar avem o șansă.

E un avantaj că Mircea Lucescu știe fotbalul din Turcia și cunoaște atmosfera. Poate fi un plus pentru națională. Dar Turcia are prima șansă. Și contează că se joacă într-o singură manșă și se poate întâmpla orice.

Pot rata ei și noi pe contraatac să avem o șansă și să o fructificăm. S-au mai văzut de astea în fotbal. Ar fi senzațional pentru tot fotbalul românesc să mergem la un Mondial. Dar trebuie să fim realiști și să vedem că nu avem prima șansă. Va fi o presiune enormă pentru toată lumea.

Nu cred că are rost să ne gândim la ce ar urma după Turcia. Trebuie să pregătim doar primul meci. Așa va face și Mircea Lucescu. Va pregăti doar primul meci”, a declarat Iosif Rotariu pentru GSP.ro.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.



Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.



Cum arată traseul României la baraj

Semifinale – 26 martie 2026 (în deplasare)

Turcia – România

Finală – 31 martie 2026