HAGI 54 | Miodrag Belodedici: "Gica Hagi implineste 54 de ani? Aoleu ce batran e!"

Gica Hagi implineste astazi 54 de ani.

Vezi ce ii transmite lui Gica Hagi fostul coleg de la Luceafarul, Steaua si echipa nationala, cu ocazia zilei de nastere.

"Gica Hagi implineste 54 de ani? Aoleu ce batran e! A ajuns la o varsta frumoasa, a facut lucruri extraordinare ca jucator, antrenor si patron, este un om bun, este cunoscut, are o familie frumoasa... Eu ii urez doar sa fie sanatos si vesel si sa poata sa-si urmeze visul foarte multi ani de acum inainte, pentru ca face lucruri bune pentru tinerii care joaca fotbal.

Noi ne stim de copii, de la Luceafarul. Ne-am cunoscut acolo, la Liceul Electroaparataj de langa fostul stadion <23 August>, unde eram cazati si invatam. El era cu un an mai mic ca mine, dar, pentru ca era foarte bun, venea si juca si la grupa noastra, a celor nascuti in 1964. Era vulcanic si atunci, si in joc, si in afara terenului. Era mai hotarat, mai agresiv in sensul bun, dar acum parca e mai vulcanic ca in tinerete... Acum se consuma mai mult pe banca, sta mereu in picioare, gesticuleaza si da indicatii.

L-am avut si adversar, cand el era la Sportul Studentesc si eu la Steaua, dar si in Spania, cand el era la Barcelona si eu la Valladolid. Cu Steaua cam castigam eu, pentru ca era echipa mai buna, dar era greu-greu cu el. Era foarte dificil de oprit, daca avea spatii se folosea de viteza, nu prea mai puteai sa il opresti. Trebuia sa il tatonezi mult-mult, dar era greu, trebuia sa gandesti mult. Era periculos cu mingea la picior.

Mi-a placut sa fim colegi si avem multe amintiri placute. Ieseam si in oras impreuna, avem multe amintiri frumoase si de la Steaua, si de la echipa nationala. Am jucat si Supercupa Europei, si la Mondialul din 1994... Am castigat multe meciuri si multe trofee impreuna, asa ca avem ce povesti cand ne intalnim", a declarat Belodedici pentru Sport.ro.