Ce transfer face Viitorul! Trimite un jucator in cel mai puternic campionat din Europa: detaliile mutarii! Hagi si-a egalat RECORDUL

Viitorul da lovitura pe piata transferurilor.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Horia Tecau vine la Ora exacta in sport pe PROX, joi, ora 10:45!

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate Tudor Baluta va juca pentru Brighton. Potrivit DigiSport, mijlocasul in varsta de 19 ani va avea un salariu de 45.000 de euro la echipa lui Florin Andone. Alti 80.000 de euro ii va primi la semnatura.

Transferul este unul reusit si pentru club, nu doar pentru jucator. Viitorul va primi in jur de trei milioane de euro in schimbul lui Baluta. Astfel, Hagi isi egaleaza recordul in ceea ce priveste cel mai scump jucator vandut.

Tot 3 milioane de euro a platit si Gigi Becali in schimbul lui Florinel Coman pentru a-l aduce la FCSB.