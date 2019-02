Un ghanez i-a transmis cel mai frumos mesaj lui Hagi de ziua lui: "Pentru tine am venit in Romania" El e atacantul care da goluri in Liga a doua

Metaloglobus a adus un ghanez si un japonez ca sa scape de retrogradare.

Ghanezul Abdul il stie pe Hagi.

"Am fost in Turcia si am auzit de Hagi si l-am urmarit. Datorita lui am spus ca ok, daca e sa vin in Romania", recunoaste Abdul Gafaru.

Pentru Abdul, Romania este deja a doua casa, a invatat cateva cuvinte in romana si iubeste sarmalele.

Laszlo Balint o pregateste pe Metaloglobus. El e primul antrenor blogger din Romania.

"Sper sa fiu un deschizator de drumuri, sa urmeze si altii acest exeplu pt ca e important ca lumea sa inteleaga", spune Balint.

Fost jucator la FCSB, Gigel Coman a ajuns secund la Metaloglobus.