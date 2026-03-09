La FCSB, s-a încheiat era executanților Pintilii – Charalambous. Spre lauda lor, cei doi au reușit să conviețuiască alături de un patron „imposibil“ și să obțină niște rezultate mult peste așteptări, o perioadă foarte lungă.

Se spune însă, pe bună dreptate, că printre cele mai rele lucruri care se pot întâmpla în viață e să ajungi la destinație, mergând pe drumul greșit. Iar la FCSB, vedem confirmarea acestei realități, în acest sezon! Pentru că, după o campanie excelentă, 2024-2025, în care anomalia fotbalistică de la club, cu un patron factotum, a dat rezultate, acum a venit o prăbușire istorică! Faptul că FCSB va juca, în premieră, în play-out, demonstrează că un sistem profund greșit nu poate furniza performanțe decât în mod izolat și întâmplător.

Țicleanu și Herea, sceptici în privința revenirii lui Rădoi la FCSB

Sport.ro a argumentat aici de ce campioana ultimelor două sezoane va continua să aibă mari probleme și după instalarea lui Mirel Rădoi pe bancă. În acest sens, au fost prezentate semnele, destul de clare, care anunță deja eșecul colaborării Becali – Rădoi.

Inclusiv oamenii din lumea fotbalului sunt de părere că Rădoi nu va prinde „rădăcini“ la FCSB, nici în acest al doilea mandat. Prezenți în studioul Prima Sport, Aurel Țicleanu și Ovidiu Herea au vorbit pe marginea acestui subiect.

*Aurel Ţicleanu (fost fotbalist, actual membru în stafful FRF): O bombă! Nu ştiu termenii înţelegerii. Îl cunosc bine pe Mirel, e un tip cu nişte principii foarte clare şi cred că dacă i se vor încălca principiile astea, va pleca. De-aia sunt surprins! Aş fi vrut să-l aud explicând termenii colaborării. Din punct de vedere al capacităţii, e o alegere foarte bună dacă Gigi Becali îl lasă.

*Ovidiu Herea (fost fotbalist): E o mutare neaşteptată. Aşa cum îl ştim cu toţii pe Rădoi, ştim că are principii, dacă vine acolo nu se va da la o parte, va merge pe linia pe care el şi-o doreşte. E clar că nu vine pentru bani, partea financiară nu este o problemă la el. Bănuiesc că a pus nişte condiţii şi au fost acceptate de patron. Ştim cu toţii că patronul de la FCSB se abţine destul de greu.