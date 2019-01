Prima reactie a lui Gica Hagi dupa ce a transferat in Premier League: "E o suma importanta, suntem multumiti! E ideal!"

Tudor Baluta va juca pentru Brighton.

Tanarul mijlocas in varsta de 19 ani a ajuns la un acord cu formatia din Premier League si va juca pana in vara la Viitorul, sub forma de imprumut.

Gica Hagi nu a dorit sa vorbeasca despre suma de transfer platita de englezi. Patronul si antrenorul de la Viitorul s-a multumit doar sa spuna ca este o suma importanta.

"Pana in vara joaca la noi. E o suma buna, o suma importanta. Jucatorul e multumit de conditii, noi suntem foarte multumiti. E o suma mare, foarte buna. E ideal, s-a intamplat asa cum era bine pentru toata lumea.

Baluta a fost formata la scoala lui Gica Popescu, noi l-am perfectionat si l-am facut un jucator foarte bun, jucator de echipa nationala. E un jucator polivalent care joaca bine si ca mijlocas si ca fundas, noi l-am avansat in linia de mijloc", a declarat Gica Hagi la DigiSport.