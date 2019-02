HAGI 54 | Cum a sarbatorit "Regele" ziua de nastere! Surpriza din vestiarul celor de la Viitorul: "Cine ia tortul? Sa nu-l primesc in fata!" :))

Hagi a implinit 54 de ani si, si-a facut ziua in vestiarul Viitorului.

Ianis si Eric au intrat peste Hagi cu un tort in vestiar. "Mister sa traiasca, mister sa traiasca, La Multi Ani" i-au cantat jucatorii.

Jucatorii Viitorului nu s-au batut cu tort in vestiar.



"Tot ce fac, vreau sa-i sprijin sa devina mai buni. In rest, toti gresim, cei care participam.

Pot sa-i dau tortul cuiva? Daca nu mi-l baga in fata" a spus Gica Hagi. Tortul l-a luat fiul sau, Ianis.

De la Milano, Chivu i-a transmis un mesaj lui Hagi.

"Hagi e Hagi, e unic si asa va ramane in sufletul tuturor" spune Cristi Chivu.