Gigi Becali si-a slefuit "perla" mai mult ca niciodata! I-a stabilit un pret COLOSAL lui Florinel Coman! Cati saci de bani trebuie sa dea seicii din fotbalul mare pentru a-l lua

Gigi Becali a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre plecarile lui Florinel Coman si Dennis Man.

Gigi Becali a sustinut o conferinta de presa in care vorbit despre situatia lui Florinel Coman si Dennis Man. Patronul ros-albastrilor este de parere ca ar putea lua 30 de milioane in schimbul lui Florinel, iar in cazul in care il va mai tine pana la 25 de ani, ar putea lua 200 de milioane de euro.



"Pe Coman n-ai cum sa-l tii. E vai de capul tau daca joci impotriva lui. Nu ai cum sa dormi in noaptea aia daca stii ca joci contra lui. Mi-a zis Coman ca daca ne calificam in Liga Campionilor nu mai vreau sa plec. Eu i-am zis ca ii dublez salariul si il mai tin un an. La mine totul tine de bani. Totul e de vanzare, dar nu mai pot sa vorbesc de 20 de milioane. Acum vorbesc de 30 de milioane. In cazul lui Dennis Man zic 20.



Nu il compara pe Stanciu cu Florinel Coman. Pe Stanciu l-am dat la 25 de ani. Coman daca il mai tin si il dau la 25 de ani iau 200 de milioane pe el. Voi ziceati ca nici 4 milioane nu face Stanciu, dar l-am dat cu 10. Am avut dreptate", a declarat Gigi Becali in cadrul unei conferinte de presa.