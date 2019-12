"De ei avem nevoie!" Gigi Becali a anuntat ce jucatori vrea sa aduca la FCSB! Patronul ros-albastrilor vrea sa faca din FCSB un adevarat GIGANT

Gigi Becali a anuntat ce jucatori vrea sa cumpere in aceasta iarna.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre jucatorii pe care sa ii aduca la FCSB in aceasta iarna. Acesta vrea sa aduca doi fundasi centrali la echipa. Bulgarul Chorbadzhiyski va pleca de la FCSB in schimb ce situatia lui Planic referitoare la prelungirea contractului nu este rezolvata.



"Nu mai vreau atacant, Vintila i-a facut atacanti pe Man si Coman, le creste valoarea. Doi fundasi centrali avem nevoie, ceva mai putuernic. Filip poate sa joace in continuare, dar fundas central, ca la mijloc avem", a spus Gigi Becali in cadrul unei conferinte de presa.