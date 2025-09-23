Gigi Becali a văzut decizia surprinzătoare a lui Mitriță și nu s-a ferit să o spună: „Dacă eram eu...”

La doar 30 de ani, Mitriță a anunțat că nu va mai veni la echipa națională.

Decizia surprinzătoarea a fostului jucător de la Universitatea Craiova nu i-a lăsat indiferenți pe oamenii importanți din fotbalul românesc.



Gigi Becali: „Dacă eram eu, așa făceam, bravo lui că are demnitate!”



Gigi Becali a vorbit despre anunțul făcut de unul dintre jucătorii pe care el i-ar fi dorit la FCSB.

Finanțatorul campioanei României a înțeles decizia luată de Mitriță și o pune pe seama a cea ce s-a întâmplat la ultima selecție, când jucătorul de bandă, venit tocmai din China, a jucat doar 17 minute în cele două meciuri ale României.