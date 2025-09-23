Gigi Becali a văzut decizia surprinzătoare a lui Mitriță și nu s-a ferit să o spună: „Dacă eram eu...”

Gigi Becali a văzut decizia surprinzătoare a lui Mitriță și nu s-a ferit să o spună: „Dacă eram eu..."
Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

retragereGigi BecaliNationalaAlexandru MitritaMircea Lucescu
La doar 30 de ani, Mitriță a anunțat că nu va mai veni la echipa națională.

Decizia surprinzătoarea a fostului jucător de la Universitatea Craiova nu i-a lăsat indiferenți pe oamenii importanți din fotbalul românesc.

Gigi Becali: „Dacă eram eu, așa făceam, bravo lui că are demnitate!”

Gigi Becali a vorbit despre anunțul făcut de unul dintre jucătorii pe care el i-ar fi dorit la FCSB.

Finanțatorul campioanei României a înțeles decizia luată de Mitriță și o pune pe seama a cea ce s-a întâmplat la ultima selecție, când jucătorul de bandă, venit tocmai din China, a jucat doar 17 minute în cele două meciuri ale României.

„Mitriță este un jucător valoros. Spuneau unii că nu știu ce a făcut. Dacă eram eu, așa făceam, bravo lui că are demnitate! Este cel mai valoros! Mă chemi tocmai din China, stau cu familia liniștit, mă chemi pe mine să stau pe bancă?!

Lasa-mă mă în pace, stau liniștit cu familia mea. Ce sa facă, să vină pe avioane ore în șir? Foarte bine a făcut! Totul în lumea asta e numai pe bani. Că e și o anumită demnitate, că joc la echipa națională, e altceva, dar totul e pe bani.

Dacă câștig bani în China, stau eu în China. Sau mă duc la națională tot pentru bani că mă vede lumea și îmi dă salariu mai mare”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea luni, 22 septembrie, la doar câteva ore după ce fusese inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru meciurile din octombrie. Într-o scrisoare publicată de FRF, fotbalistul a explicat că parcursul epuizant din China și nevoia de a se concentra pe viitorul său și al familiei l-au determinat să facă acest pas.

Mitriță a adunat 25 de selecții și 4 goluri pentru România, debutând în martie 2018 într-un amical cu Israel.

