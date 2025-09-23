Fostul mare atacant este convins că motivul real nu este distanța obositoare dintre China și România, ci frustrarea acumulată de mijlocaș din cauza faptului că nu era folosit constant ca titular.



"Briliantul" susține că se aștepta la o astfel de hotărâre din partea lui Mitriță, considerând că totul a culminat la ultima acțiune, când jucătorul a bifat doar 17 minute în amicalul pierdut de "tricolori" cu Canada, scor 0-3.



"Era de aşteptat, sincer. Am văzut ce a zis, nu cred în vrăjeala asta cu distanţa. Are asta în cap de mult, nefolosirea lui, a ajuns la o vârstă şi tot nu i se dă şansa să fie titular. Omul a zis că nu mai are rost la 30 de ani, de ce să încerc când nu i se dă şansa", a punctat Mutu, pentru Fanatik.



Mutu: "Gestul lui e un fel de protest"



Fostul selecționer al naționalei de tineret crede că Mitriță ar fi meritat mai multă încredere, cel puțin în anumite partide, și vede în decizia acestuia o formă de revoltă.



"De la echipa naţională nu te retragi, dar cred că gestul lui e un fel de protest pentru că nu i s-a dat credit. Eu zic că ar fi meritat, mie-mi place de el, dar antrenorul îşi dă seama exact ce înseamnă Mitriţă la naţională, mă refer doar pe fază defensivă, faptul că el nu se apără, echipa suferă. În anumite meciuri i se putea da credit, cu Cipru de exemplu", a adăugat acesta.



Nemulțumirea lui Mitriță ar fi fost alimentată și de efortul uriaș de a veni de la mii de kilometri pentru a juca doar câteva minute.



"E supărat, 100% e supărat, a venit din China şi a jucat câteva minute. A stat pe avioane o zi întreagă. Ce să regrete? Vine din China şi iar joacă două minute. De ce îl mai chemi?", a încheiat Mutu.

